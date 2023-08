PP de Sevilla se describe como "garante del andalucismo moderno" y de postulados de Infante por "una Andalucía fuerte"

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado este viernes que "el PP es el garante hoy día del andalucismo moderno y constitucional en la provincia de Sevilla", recordando que en esta jornada, 11 de agosto, se cumplen 87 años del fusilamiento de Blas Infante, en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla Carmona.

La Fundación Blas Infante organizó ayer jueves el acto-homenaje de esta efémeride por el fusilamiento del padre de la Patria andaluza, quien fue asesinado en la noche del 10 al 11, según explica esta organización en su página web.

Ricardo Sánchez ha argumentado que "podemos afirmar, sin duda, que el Partido Popular es quien defiende en la situación actual los postulados de Blas Infante, que aspiraba a una Andalucía fuerte, digna y pujante, como la que se está construyendo con el liderazgo de Juanma Moreno", según una nota de este partido.

El presidente del PP de Sevilla ha señalado, al rememorar la leyenda que se acordara en la Asamblea de Ronda de 1918, 'Andalucía por sí, para España y la humanidad', que marca el principio de autonomía y de solidaridad de nuestra Comunidad con la nación española, que "solo es defendida en la actualidad por el Partido Popular".

Ha subrayado que en su 'Ideal Andaluz', cuando Infante hacía mención al fortalecimiento de las regiones, escribió: "Pero ello no tendrá lugar si las regiones no aspiran al fin de fortalecer a España; porque el alma española no es otra que el resultado de la convergencia, en la suma, de las energías regionales".

Y proseguiría "surgirá la confianza en la propia virtud; pero ésta no ha de rebasar, al fijar la meta de su desarrollo, el siguiente límite: Vivir, por sí, para España".

Para apostillar seguidamente: "Una región española que quisiera, directamente, vivir como nación, pronto languidecería".

Unas palabras que ha resaltado el presidente provincial de los populares sevillanos y ha traído a la actualidad para subrayar que "en la coyuntura política actual, el PSOE de Pedro Sánchez, junto a la confluencia de partidos radicales a su izquierda, está poniendo sobre la mesa de negociación con partidos independentistas catalanes y vascos, con el fin de alcanzar la Presidencia, tras perder las pasadas elecciones de julio, toda clase de beneficios económicos y fiscales, entre ellos el sufragamiento del déficit de casi 25.000 millones de euros que ha acumulado Cataluña en los últimos años por parte del resto de comunidades y singularmente la mayor, que es Andalucía".

Por tanto, "se dinamita así el principio de solidaridad entre los distintos territorios de España. Como se dinamita el principio de unidad territorial, al negociarse un futuro referéndum catalán para decidir unilateralmente su soberanía política y económica. Y todo ello ocurre con el silencio cómplice del PSOE andaluz y sevillano".

Para finalizar ha destacado que "gracias a nuestro presidente Juanma Moreno estamos siendo testigos de una regeneración para despertar las potencialidades de nuestra tierra, dormidas durante los gobiernos socialistas. Una Andalucía que es ya motor de desarrollo y prosperidad en una España que seguiremos defendiendo sin agravios ni exclusiones".