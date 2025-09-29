PP Sevilla destaca el adelanto de ayudas a ELA por la Junta frente al "abandono" de Gobierno por "falta" de presupuesto

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, junto con pacientes de ELA. - PP

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este viernes el adelanto de la Junta de Andalucía en las ayudas a los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y ha criticado al Gobierno central por el "abandono" de estos pacientes, debido a la "falta de financiación" al no contar con Presupuestos Generales del Estado, lo que ha convertido, según la formación, la Ley ELA en "una mera declaración de intenciones que no se materializa".

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha indicado que en Andalucía en torno a 800 personas padecen ELA, "un mal degenerativo, paralizante y mortal". En este sentido, ha criticado que "aún no se sabe nada" de la ley y "los enfermos siguen esperando, a pesar de qué tiempo es precisamente lo que no tienen".

"Los enfermos siguen padeciendo, no sólo las duras consecuencias de esta enfermedad degenerativa grave, sino que, además, siguen abandonados por el Gobierno", ha apostillado el grupo.

Torres ha pronunciado estas palabras tras participar, junto al diputado provincial Silvestre Castells, en una peregrinación del Camino de Santiago junto a la Asociación 'Hoy Camino Por Ti', de Villanueva del Ariscal, que da visibilidad a esta enfermedad y contribuye a los fines que promueve la Asociación ELA Andalucía.

En esta marcha han participado medio centenar de peregrinos, entre ellos Guillermo Silva, diagnosticado con ELA, quien ha afrontado el camino "como símbolo de superación y visibilidad de la enfermedad".

"Este Camino comenzó en Sevilla y ha llegado hasta Santiago de Compostela para dar visibilidad a la ELA", ha afirmado Torres, al tiempo que ha apostillado que "la ELA necesita respuestas urgentes, y este Camino ha sido una forma de alzar la voz de quienes cada día luchan contra la enfermedad".