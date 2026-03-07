PP Sevilla destaca el aumento del número de centros acreditados y comprometidos contra la violencia de género

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén - PP SEVILLA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este sábado el apoyo de la Junta de Andalucía a la erradicación de la violencia de género con la puesta en marcha de "más recursos y más herramientas", como es el caso de los 'Centros Comprometidos con la Violencia de Género'.

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha detallado cuales son los centros acreditados en la provincia: el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, acreditado con los dos hospitales (Hospital de Osuna y Hospital de Écija); el Área de Gestión Sanitaria Sur completa; el Hospital San Juan de Dios Aljarafe, que es además el centro acreditado; y el Distrito Sanitario AP Sevilla.

Además, como ha indicado en una nota, también cuentan con esta certificación el Hospital Universitario Virgen del Rocío; el Hospital Universitario Virgen Macarena; el Servicio Provincial 061; y el Distrito Sanitario AP Aljarafe-Sevilla Norte. A ellos hay que sumar en el Distrito Aljarafe, el centro de Salud de Coria del Río y del Sevilla Norte el centro de Los Alcores.

En relación a ello y haciendo referencia al próximo 8 de marzo, Gloria Guillén, ha subrayado que el Día Internacional de la Mujer "es un día importante para recordar que la igualdad no es una idea abstracta, es algo que se construye cada día y acciones como éstas ayudan a acabar con el mayor exponente de desigualdad que es la violencia de género".

Por otro lado, Guillén ha destacado que Andalucía "ha potenciado" los cribados del cáncer de mama y ha puesto en marcha el cribado de cáncer de cuello de útero. La vicesecretaria popular ha subrayado que la población de estudio para el cribado era de 50 a 69 años y, ahora con Juanma Moreno, la franja se ha ampliado a entre 48 y 71 años y se seguirá ampliando hasta la franja de entre 45 y 75 años.

Con esta ampliación más de medio millón de mujeres andaluzas de entre 48 y 71 años son invitadas cada año a participar en el programa del cribado de mama. Así, el número de citas asignadas para el cribado de mama ha aumentado un 67% en siete años, pasando de 290.000 citas en 2018 a 593.323 en 2025.

Además, la Junta de Andalucía incorporará a partir de este mes de marzo a las mujeres de entre 40 y 49 años al programa de cribado de cáncer de cérvix, ampliando así la cobertura preventiva y reforzando la detección precoz de esta enfermedad. Con esta medida se da un paso más en la mejora de la atención sanitaria dirigida a las mujeres andaluzas, apostando por la prevención y por una protección más eficaz de su salud.