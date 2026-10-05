El PP de Sevilla destaca las medidas de la Junta para facilitar el acceso a la vivienda y atender a vulnerables

PP SEVILLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado que, entre las medidas impulsadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de vivienda para atender a las personas en situación de especial vulnerabilidad, se encuentra la continuidad de la línea de ayudas puesta en marcha en 2022, que cuenta en 2026 con una nueva convocatoria dotada con 2,2 millones de euros.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, durante un encuentro mantenido con representantes de Provivienda, Cocemfe, Hogar de Nazaret, Proliberta, TuTecho, Afavi, Hijas de la Caridad, Zaqueo y Mujereando, se han abordado las necesidades que afrontan estas entidades en su trabajo diario con personas y familias en situación de vulnerabilidad, así como las distintas herramientas destinadas a facilitar soluciones habitacionales a estos colectivos.

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, quien ha estado acompañado por el secretario general provincial, Agustín Aguilera, ha destacado "la importancia de mantener una escucha activa y un diálogo permanente con quienes trabajan diariamente sobre el terreno, con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, inquietudes y propuestas". "Estos encuentros nos permiten acercarnos a la realidad de las personas más vulnerables y seguir trabajando en medidas que respondan a sus necesidades en materia de vivienda", han señalado.

Así, el presidente provincial ha puesto en valor la continuidad de la colaboración de la Junta con las entidades del Tercer Sector, a través de una nueva convocatoria en 2026 dotada con 2,2 millones de euros, destinada a "facilitar soluciones habitacionales" a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucios y otros colectivos vulnerables.

"Las entidades sociales conocen de primera mano las circunstancias de las personas a las que atienden y desarrollan una labor de acompañamiento que resulta fundamental. La colaboración entre la Administración y el Tercer Sector permite sumar recursos, experiencia y cercanía para dar una respuesta habitacional a quienes encuentran mayores dificultades", ha indicado Aguilera.

De esta manera, estas subvencione podrán financiar hasta 600 euros mensuales por vivienda o alojamiento, una cantidad que puede elevarse a 900 euros cuando concurran circunstancias justificadas por las condiciones del mercado y la urgencia habitacional, que también contemplan hasta 200 euros para gastos de comunidad.

Al hilo, Ricardo Sánchez ha subrayado que "la política de vivienda tiene que atender realidades muy diferentes y ofrecer respuestas específicas a quienes más dificultades encuentran para acceder a un hogar".

Al respecto, desde el PP de Sevilla se ha impulsado un "trabajo transversal" entre la vicesecretaría de Vivienda que dirige Susana Cayuelas, y la vicesecretaría de Bienestar Social, al frente de la que se encuentra José Luis García, con el objetivo de abordar de manera conjunta las necesidades vinculadas a la vivienda y su dimensión social.

Una coordinación basada en la escucha activa y el contacto directo con las entidades que trabajan sobre el terreno, para "conocer de primera mano sus necesidades y propuestas" e impulsar políticas que den respuesta a la realidad de las personas y familias más vulnerables.