El PP de Sevilla destaca que la provincia "lidera el cambio" de Andalucía "con récord en empleo y exportaciones"

Ricardo Sánchez y Agustín Aguilera, en el centro, durante la celebración del comité provincial del PP. - PP DE SEVILLA

Ricardo Sánchez: "Con Moreno tenemos una provincia más competitiva, con más oportunidades y futuro"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado su comité de dirección provincial y ha destacado que "lidere el cambio" de Andalucía "con récord en empleo, autónomos, empresas y exportaciones". Así, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado "el papel decisivo de Sevilla en el cambio de nuestra tierra".

"Hoy Sevilla tira de ese carro que es Andalucía: Tenemos récord de afiliación, con 825.717 trabajadores; récord en autónomos con 120.084; récord en creación de empresas con 3.144 nuevas sociedades. Somos líderes a nivel andaluz de exportaciones y la provincia que más aporta al conjunto de España", ha añadido el dirigente popular en un comunicado.

Asimismo, el presidente provincial ha señalado que Sevilla lidera las exportaciones a nivel andaluz con 4.430 millones de euros en el primer semestre de 2025. De igual forma, Ricardo Sánchez ha puesto de relieve el trabajo de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Trade), que "ha ayudado a más de 1.000 empresas sevillanas a internacionalizarse, abriendo mercados y generando nuevas oportunidades para nuestro tejido productivo".

Por otro lado, Ricardo Sánchez ha señalado, además, la recuperación de proyectos estratégicos como el transporte metropolitano y la vivienda pública, "con el PSOE al frente de la Junta de Andalucía las construcciones estaban paralizadas, había suelos abandonados y no se levantaba vivienda pública desde hacía más de 15 años".

Para finalizar, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez ha explicado que "este curso político lo afrontamos con ilusión y con una convicción firme. Sevilla y Andalucía no pueden permitirse pasos atrás. Vamos a seguir trabajando para todos, sin distinciones, desde el respeto y el diálogo, frente a quienes solo ofrecen enfrentamiento y bloqueo".

'ANDALUCÍA AVANZA'

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha abordado los datos "que reflejan el cambio en Andalucía": un crecimiento de la economía andaluza del 9,6% entre 2019 y 2024, la renta media de los hogares ha aumentado un 25,5% entre 2019 y 2023. "La comunidad es hoy la segunda más competitiva fiscalmente y ha alcanzado un récord histórico de más de 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social", ha señalado.

En este sentido, la tasa de paro ha descendido 6,4 puntos desde 2019 hasta situarse en el 14,8% en junio de 2025, mientras que el abandono escolar ha bajado del 21,9% en 2018 al 15,5% en 2024, además se han incorporado más de 6.414 nuevos docentes más que en 2018.

En sanidad, el gasto por habitante se ha incrementado un 51% (596 euros más). Andalucía dispone de una plantilla de 128.332 profesionales sanitarios, 27.687 profesionales más que en 2018. Al respecto, Aguilera ha afirmado que "las políticas puestas en marcha por el PP-A han propiciado avances en la sociedad andaluza. Es cierto que nos gustaría que los avances fueran mucho más rápidos, pero fueron muchos los problemas y necesidades que nos dejaron los gobiernos socialistas anteriores".

"Mientras otros embarran y hacen ruido para llamar la atención de los ciudadanos, el Gobierno de Juanma Moreno trabaja y gestiona para seguir generando oportunidades de futuro para todos los andaluces", ha concluido el secretario general del PP de Sevilla.