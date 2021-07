PP Sevilla exige a Espadas alternativas a los toldos en "zonas críticas" ante la "deplorable imagen" que se está dando

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, que "no arroje la toalla y busque alternativas" para generar sombras en el casco histórico, especialmente, "en zonas críticas para el peatón", después de que el Ayuntamiento haya anunciado que es "inviable" que se puedan instalar los toldos de una veintena de calles del Casco histórico "tal y como estaba programado" después de que la empresa adjudicataria haya presentado por segunda vez un proyecto de ejecución que no se corresponde con la propuesta presentada cuando ganó el concurso y que no cumple los requisitos exigidos.

En un comunicado, el Partido Popular ha pedido al gobierno local que propicie la creación de espacios con sombras en paradas de autobuses, como las de la Campana, afectadas por la suspensión de la colocación de los toldos. "Esta lamentable situación a la que hemos llegado va en perjuicio de los sevillanos, del turismo, de los taxistas y será la puntilla a la economía del centro histórico si el gobierno no busca alternativas", agrega.

La concejal Ana Jáuregui pide al gobierno municipal que "no se rinda y, ante el fracaso de la gestión en la adjudicación del contrato de los toldos, siga explorando todas las vías posibles para paliar las altas temperaturas que soportan los ciudadanos cuando se adentran en las principales calles comerciales del centro". "Estamos acostumbrados a un alcalde que al primer contratiempo, se cruza de brazos. Esa quietud que ha lastrado a la ciudad a graves problemas en la limpieza, en el transporte, en las zonas verdes, es la misma que encontramos ahora, donde un problema administrativo bloquea todo un programa de sombras en la ciudad", explica.

El Partido Popular insiste, además, en que, "si hace un mes ya se intuía que lo que ha sucedido podía pasar, por qué no se empezaron a buscar alternativas posibles con las que resolver esta situación". Jáuregui lamenta "las molestias que se le genera al ciudadano, el perjuicio que se le provoca a los taxistas, el daño que se le hace al comercio y la deplorable imagen que se le ofrece al turista en el marco de la recuperación del principal motor económico de la ciudad".

Ante esta situación, la concejal recuerda que el alcalde cuenta "con todo el Ayuntamiento, con sus magníficos funcionarios y con el apoyo del Partido Popular para buscar la solución que satisfaga a los sevillanos y nos haga salir de este caos".

Además, lamenta que el alcalde de Sevilla "no ha adaptado sus infraestructuras al clima que padecemos". "Sevilla tiene un alto déficit de sombras por toda la ciudad. Por un lado, escasez de árboles, pérgolas con vegetación y toldos. Por el otro, por el uso de materiales inadecuados como el exceso de hormigón y el diseño de grandes espacios sin sombras, las llamadas 'plazas duras'", ha insistido.

Para el Partido Popular, "con la destrucción de miles de árboles y el maltrato a las zonas verdes, Espadas ha consolidado una nefasta política medioambiental y contra el cambio climático pese a arrogarse falsos éxitos en sus conferencias internacionales". "De hecho, Sevilla está incumpliendo objetivos medioambientales básicos. La isla de calor es palpable en la ciudad, que merece más apuestas por los proyectos y las obras sostenibles que apuesten por la sombra", ha concluido la concejal popular.