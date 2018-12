PP Sevilla exige a Espadas que convoque 250 plazas de policía como condición para un acuerdo de presupuestos

Publicado 20/12/2018 15:28:14 CET

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha pedido al alcalde, el socialista Juan Espadas, hacer frente a los "problemas de inseguridad que se vienen padeciendo en distintos puntos de la ciudad" con la convocatoria de oferta pública de 250 plazas de policía local que cubran las plazas pendientes.

En rueda de prensa, Pérez ha hecho balance de la "alarmante situación" que se está produciendo en algunos barrios como el Cerro del Águila, Los Bermejales o Bami, donde asegura que "ya hay vecinos y comerciantes que se están planteando contratar los servicios de seguridad privada".

"La sensación de los vecinos es que Sevilla es, cada vez, una ciudad más insegura. Espadas es un alcalde de brazos caídos que da el mandato por perdido y debe oír la voz del pleno y de la calle en lugar de escucharse asimismo", añade.

Considera que es una medida "perfectamente asumible" y pone como ejemplo la ciudad de Almería, "cuyo alcalde del Partido Popular acaba de anunciar la convocatoria de 67 nuevas plazas". Así, afirma que "en proporción a su número de habitantes, es la misma demanda que estamos haciendo para Sevilla que, además, es la capital de Andalucía".

Pérez pide que se afronte esta previsión en los próximos presupuestos, "condición indispensable para que el PP permita su aprobación". "Si el alcalde del PSOE no escucha la voz de la calle ni la del PP, no habrá acuerdo porque el PP no puede estar en un acuerdo que deje desamparada a la gente que está padeciendo serios problemas de inseguridad", agrega.

Además, Pérez afirma que para aplicar la medida "no hay límite legal alguno para que el Ayuntamiento de Sevilla lo haga efectivo porque hay 200 vacantes que se dotan presupuestariamente todos los años y no se cubren". A esto, añade la "posibilidad legal de convocar 50 plazas más como respuesta al decreto gubernamental que posibilitará la jubilación anticipada de policías locales". "Sobra dinero del presupuesto por inejecución presupuestaria, hay dinero suficiente para llevarla a cabo", concluye.