PP de Sevilla inicia una recogida de firmas a nivel provincial ante "el abandono del Gobierno de la red de Cercanías"

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha presentado este viernes la iniciativa 'Acuerdo por el Tren de Cercanías en la provincia' en la que recogerá firmas por toda la provincia para que el Gobierno "actúe de manera inmediata y ponga fin al caos y abandono que vive el tren en la provincia de Sevilla".

"El objetivo es dar voz a los usuarios del servicio, canalizar su malestar y convertir una reivindicación social creciente en una exigencia formal y colectiva ante el Gobierno de España", ha señalado el partido en una nota.

El acuerdo, que ha sido firmado en Carrión de los Céspedes (Sevilla), por dirigentes provinciales del PP, diputados nacionales, autonómicos y provinciales, así como alcaldes y representantes de la sociedad civil, tiene el objetivo de exigir al Gobierno de España "un compromiso firme, inversiones reales y una planificación estratégica que garantice un servicio digno y eficaz para la provincia".

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que la situación es "insostenible y requiere un compromiso real y una actuación inmediata del Gobierno de Pedro Sánchez". "Sevilla no quiere más excusas. No quiere más titulares vacíos. No quiere más mentiras. Quiere trenes que funcionen. Quiere inversiones reales. Quiere respeto", ha subrayado.

El presidente provincial ha indicado que el PP de Sevilla "lleva años denunciando las deficiencias estructurales de la red de Cercanías, que se traducen en frecuencias insuficientes, incumplimientos reiterados de horarios e infraestructuras obsoletas".

Asimismo, el partido ha indicado que "siguen existiendo municipios completamente desconectados del servicio", como Las Cabezas de San Juan, y "demandas históricas que continúan sin atenderse", como la conexión de una línea de Cercanías para Carmona y la Comarca de Los Alcores con Sevilla capital.

El PP ha defendido que se trata de un proyecto respaldado por la Junta de Andalucía y por los ayuntamientos de la zona, que s"igue siendo desoído por el ministro Puente pese a su importancia estratégica y al volumen de población al que daría servicio".

"Especialmente llamativo es, también, el caso de Carrión de los Céspedes, que pese a contar con estación está excluido del servicio de Cercanías, lo que supone un grave perjuicio para sus vecinos y para otros municipios del entorno", ha señalado Sánchez.

En esta línea, ha criticado la "falta de accesibilidad en estaciones como las de Osuna, Arahal o Marchena, una situación inadmisible en pleno siglo XXI".

Ricardo Sánchez ha explicado que "llevamos años haciéndonos eco de los perjuicios que sufren los ciudadanos por el pésimo servicio en la red de Cercanías de Sevilla".

Según el PP, el balance del año 2025 "refleja con claridad el deterioro del sistema ferroviario en la provincia". "Uno de cada dos trenes no llega a tiempo a su destino, se ha producido un descenso drástico de la puntualidad y se han registrado multitud de incidencias estructurales, con fallos en catenarias, señalización o vías. Incidencias que, responden a la falta de mantenimiento y a la ausencia de inversión por parte del Estado", ha afirmado

A través de este acuerdo, el Partido Popular de Sevilla ha pedido al Gobierno de España la elaboración y ejecución de un Plan Estratégico del Tren de Cercanías para la provincia, "moderno y adaptado a su realidad territorial, que contemple financiación suficiente y un calendario real de ejecución; la modernización de líneas, servicios e infraestructuras; la recuperación de estaciones en desuso; la ampliación de frecuencias y el cumplimiento de horarios; así como el estudio para la implantación de nuevas líneas".

"Sevilla es una de las provincias más pobladas y extensas de España. No pedimos privilegios, pedimos igualdad. El tren de Cercanías es una herramienta esencial para vertebrar el territorio, luchar contra la despoblación, fomentar la sostenibilidad y descongestionar nuestras carreteras. El progreso de Sevilla y el bienestar de los sevillanos no puede seguir esperando", ha concluido Sánchez.