PP de Sevilla insta a la Diputación a "dejar de engañar" y "asumir su responsabilidad" ante el cierre del IES Híspalis

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha instado al presidente de la institución provincial, Javier Fernández, a "dejar de engañar a las familias" y "asumir" su "responsabilidad" respecto al cierre progresivo del IES Híspalis.

"Javier Fernández está mintiendo. La Diputación es la propietaria del edificio y es la única que ha decidido no renovar el convenio de colaboración. Nadie le ha obligado. Es una decisión exclusivamente suya", ha asegurado el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. Todo ello, cabe mencionar, en una jornada en la que el presidente de la Diputación ha asegurado que, para asegurar la "utilidad social y educativa" del Complejo educativo Pino Montano, situado en el mismo edificio que el Híspalis, es necesario que cada administración asuma "las competencias que le corresponden" conforme al ordenamiento jurídico vigente --las educativas, en el caso de la Junta de Andalucía-- "en el marco de un acuerdo claro y desde la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre administraciones públicas".

Así, Fernández ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía para tratar esta cuestión y desbloquear la situación "a la mayor brevedad posible". La propuesta ha sido tildada por el PP como "escenificación política". "La decisión de no renovar el convenio y, por tanto, de cerrar el IES Híspalis en ese edificio es exclusivamente de la Diputación. Nadie le ha obligado a romper ese acuerdo", ha esgrimido.

"Si Javier Fernández quiere una solución, la tiene en su mano hoy mismo: renovar el convenio. Lo demás es una cortina de humo para intentar engañar a las familias y desviar la atención sobre una responsabilidad que es única y exclusivamente suya", ha apostillado en este sentido.

Según ha asegurado el titular, "la decisión de cerrar este centro es exclusivamente de la Diputación". A su juicio, la misma "no ha planteado ninguna alternativa y no ha abierto diálogo real que garantice la continuidad del instituto".

Además, Ricardo Sánchez ha enmarcado que "resulta especialmente grave que mientras el PSOE proclama que gobierna defendiendo lo público y la igualdad de oportunidades, sea precisamente los socialistas los que hayan tomado la decisión de no renovar el convenio y poner en riesgo la continuidad del centro.

Por todo ello, el presidente del PP provincial ha pedido "transparencia, lealtad institucional y la renovación inmediata del convenio", misma vez que ha señalado que "la solución está en manos de Javier Fernández".