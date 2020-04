PP Sevilla lamenta la "exclusión de la oposición en gestión de la crisis por Covid-19 y la acción unilateral de Espadas"

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado la "exclusión" de la oposición en la gestión de la crisis del coronavirus frente a la "actuación unilateral del alcalde, el socialista Juan Espadas".

En un comunicado, el Partido Popular señala que desde el decreto de estado de alarma, el alcalde ha reunido "únicamente a la oposición en una sola ocasión" para tratar asuntos específicos de la gestión de la crisis del coronavirus.

"Hace 17 días que el alcalde se dirigió por última vez a la oposición para trasladarnos información sobre la gestión de la crisis. Eso, en un gobierno en minoría que solo representa el 37 por ciento de la población es una actitud poco responsable por parte de Espadas", explica el portavoz popular, Beltrán Pérez, que añade que, en ciudades como Madrid, su alcalde se reúne semanalmente con los grupos de la oposición y les traslada información clara y transparente sobre las distintas actuaciones emprendidas".

Sin embargo, afirma que en Sevilla "nos enteramos de la declaración del estado de emergencia 3 por la prensa, sin que se haya informado con anterioridad a los portavoces de los grupos políticos de la corporación".

"Vemos con perplejidad como se anuncian decisiones basadas en propuestas que hace la oposición sin, ni siquiera, entrar a conversarlas con los que la proponen", asegura. Del mismo modo, el Partido Popular critica que desde que comenzó la crisis le ha remitido una decena de cartas al alcalde "tendiéndole la mano con propuestas" y "no ha sido contestada ni una sola de esas misivas".

En cambio, señala que hay otro tipo de decisiones que le ha pedido de manera urgente, como la adquisición de material de protección para trabajadores municipales y sectores sensibles de población "y, sin embargo, el alcalde no mueve un solo dedo".

Por eso, el portavoz popular considera que "Espadas no puede continuar escondido por la ley del silencio impuesta por Pedro Sánchez y debe demostrar que es alcalde de Sevilla tomando medidas complementarias a las que pueden estar haciendo otras administraciones".

El Partido Popular afirma que "no es una cuestión de espacio político sino de querer arrimar el hombro". "Cuando alguien quiere ayudar y el que puede recibir la ayuda no se deja, es que la actitud del gobernante está fallando. Espadas debe crear una posición de consenso con el resto de grupos y no solo pedir silencio ante los errores en la gestión de esta crisis", concluye.