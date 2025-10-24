El PP de Sevilla lamenta el "uso político del PSOE" con los cribados de cáncer de mama tras dos campañas en redes

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha lamentado este viernes "la utilización política del PSOE" con los cribados de cáncer de mama, al tiempo que ha afeado al Partido Socialista de "agitar y frivolizar" sobre un tema que considera "trascendente".

En una nota de prensa remitida por el PP, Ricardo Sánchez ha señalado la contratación de dos campañas en redes sociales por parte del PSOE para abordar el asunto. "La confirmación de esta contratación no hace más que reafirma el intento de politizar este asunto por parte de los socialistas", ha subrayado.

El presidente provincial del PP ha pedido "sensibilidad y respeto", a la par que ha asegurado que el PSOE "ha cruzado una línea roja". "Ni con bulos, campañas de desprestigio ni falsedad se ayuda a las mujeres", ha destacado Sánchez.

En paralelo, ha afirmado que la Junta de Andalucía ha planteado 16 propuestas para "mejorar el sistema sanitario público andaluz" entre las que se encuentra la ampliación estructural de la plantilla. "El compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad pública es un hecho, casi un tercio del Presupuesto de la Junta de Andalucía 2026 será para sanidad, es decir la inversión ascenderá a 16.265 millones de euros para Sanidad", ha reseñado Sánchez.

El presidente del PP sevillano ha remarcado por último que el Servicio Andaluz de Salud va a disponer de 4.371 profesionales más entre 2025 y 2026, cuyas plazas serán incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2025.