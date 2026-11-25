La candidata número dos del Partido Popular de Sevilla al Congreso de los Diputados, Sol Cruz-Guzmán, junto al cabeza de lista, Juan Bravo. - PP SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos del Partido Popular de Sevilla al Congreso de los Diputados, Sol Cruz-Guzmán, ha afirmado hoy que "las mujeres tenemos que votar en defensa propia" en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, lo ha hecho con motivo del 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, acompañada del cabeza de lista del PP de Sevilla al Congreso, Juan Bravo, donde la candidata popular ha hecho un llamamiento a la unidad, señalado que la violencia de género "es un problema, pero no de las mujeres, es un problema de toda la sociedad y solo desde la unidad podremos trabajar para terminar con ella".

Asimismo, Cruz-Guzmán ha indicado que este año, doce mujeres han sido asesinadas en Andalucía y diez menores han quedado huérfanos, "son vidas truncadas, vidas robadas, pero no son meros números ni estadísticas, son vidas con nombres propios", ha subrayado.

Además, ha mostrado su preocupación y la del Partido Popular por "los fallos que ha tenido este Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión contra la violencia de género" y ha subrayado el "aumento del 70% de las violaciones y agresiones sexuales". "Está claro que ser socialista no es ser feminista", ha sostenido.

En este sentido, ha apelado al cese en 2024 de la directora del Instituto de las Mujeres tras la polémica por los contratos de puntos violeta logrados por empresas que compartía con su pareja; las rebajas de condena y excarcelaciones de agresores sexuales derivadas de la ley del 'solo sí es sí', un riesgo del que el PP "ya advirtió en el Congreso"; y "el drama de las pulseras antimaltrato", un cambio de sistema que "ha tenido aterrorizadas a víctimas de violencia de género".

DOS FORMAS DE GESTIONAR

Ante esta situación, la candidata popular ha subrayado que "hay dos formas de gestionar la libertad y la defensa de las mujeres", y ha contrapuesto las "prostitutas por catálogo" de los que fueran mano derecha de Pedro Sánchez y los enchufes en puestos públicos con la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

Sobre el Gobierno del PP de la Junta ha puesto en valor la inversión de casi 58 millones de euros para igualdad y atención a las víctimas en los Presupuesto para 2027, así como los ocho centros de atención integral, uno por provincia; la ampliación hasta los 26 años de las ayudas a huérfanos por violencia de género, y el trabajo codo con codo con las asociaciones.

A escala nacional, ha destacado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de aplicar la prisión permanente revisable a los agresores sexuales reincidentes. "No pueden estar los violadores con sus víctimas en la calle", ha añadido.

Para finalizar, ha incidido en que las mujeres son "decisivas" en estas elecciones, y ha afeado al PSOE "la utilización que hacen de las mujeres de forma propagandística". "El próximo domingo todas las mujeres tenemos que votar defendiendo nuestra libertad y nuestra seguridad. Y eso solo puede venir de la mano de Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.