El PP de Sevilla lleva a la Diputación la crisis de Ceuta y pide al PSOE provincial "valentía" ante el Gobierno

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha presentado una proposición para su debate en el pleno provincial en apoyo a Ceuta y Melilla, en la que reclama al Gobierno de España que garantice su seguridad y defensa de ambas ciudades autónomas y refuerce los recursos destinados a la protección de las fronteras españolas, al tiempo de pedir "valentía" al PSOE de Sevilla frente al Ejecutivo.

Según ha concretado la formación en una nota, la iniciativa surge tras los acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio y plantea que la administración provincial "manifieste expresamente su solidaridad y cercanía con los ciudadanos de Ceuta y melilla, así como con sus instituciones".

En este contexto, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha emplazado directamente al presidente socialista de la Diputación, Javier Fernández, a aclarar cuál será su posición.

"Aquí no caben ambigüedades ni cálculos partidistas. Javier Fernández tendrá que decidir si se suman a una petición clara para respaldar a Ceuta y Melilla, reforzar la seguridad de nuestras fronteras y exigir al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades, o si prefiere mirar hacia otro lado para no incomodar a Pedro Sánchez", ha señalado.

Torres ha añadido que "será el momento de comprobar si, cuando hablamos de la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de España, somos capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos a las siglas de cada partido".

"Ceuta no puede afrontar sola las consecuencias de una crisis que afecta al conjunto de España. Estamos hablando de una frontera española y, al mismo tiempo, de una frontera exterior de la Unión Europea, por lo que su protección constituye una responsabilidad del Estado y una cuestión de interés nacional", ha agregado.

Además, Martín Torres ha defendido que Ceuta y Melilla "son España y su seguridad, su soberanía y la protección de sus ciudadanos deben ser una prioridad permanente del Estado, no una preocupación que aparezca únicamente cuando se produce una situación de crisis".

En este sentido, el Grupo Popular ha instado al Gobierno de España a proporcionar los recursos humanos, materiales y operativos necesarios "para garantizar la defensa y la seguridad de la ciudad de Ceuta y Melilla, proteger a sus ciudadanos y asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades, además de reforzar la protección de las fronteras españolas".

PRESENCIA PERMANENTE DEL ESTADO

Por otro lado, Martín Torres ha solicitado una mayor implicación del Estado. "Es necesario una presencia permanente y efectiva, con seguridad, inversión, servicios públicos y oportunidades. Estas ciudades necesitan certezas y una política de Estado estable y sostenida en el tiempo", ha indicado.

Así, el PP plantea reforzar las infraestructuras, los medios humanos y las tecnologías disponibles, además de avanzar en un reconocimiento europeo acorde con la singularidad de las dos ciudades autónomas "y promover medidas de reactivación económica conjuntamente con sus instituciones y la sociedad civil".

Igualmente, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha incidido que "la cooperación con Marruecos debe desarrollarse desde el respeto, la lealtad y la reciprocidad, pero la seguridad de una ciudad española no puede quedar condicionada a la actuación o a la voluntad de otro Estado".

Asimismo, la propuesta reclama que las administraciones competentes trabajen de forma coordinada con las instituciones de Ceuta y Melilla y eviten trasladar a las ciudades autónomas responsabilidades o cargas que correspondan al Estado o a otras administraciones.

Asimismo, la iniciativa incluye también un "reconocimiento expreso" a los ciudadanos de Ceuta y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, las Policías Locales, los servicios de emergencia y los empleados públicos que desarrollan su labor en Ceuta y Melilla en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de sus ciudadanos.

Torres ha destacado que "quienes están trabajando sobre el terreno merecen el respaldo de las instituciones y todos los medios necesarios para desempeñar su labor". "Desde Sevilla queremos trasladar nuestra solidaridad a Ceuta y Melilla y nuestro reconocimiento a todos los servidores públicos que están afrontando esta situación", ha precisado.

Finalmente, el Grupo Popular propone que el Pleno de la Diputación reafirme que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, su integridad territorial y la condición española de ambas ciudades autónomas "no pueden ser cuestionadas al margen de los procedimientos establecidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico".

"Desde la Diputación de Sevilla queremos enviar un mensaje inequívoco de cercanía y respaldo. Ceuta y Melilla forman parte integrante de España, y defender su seguridad, su prosperidad y los derechos de sus ciudadanos es una responsabilidad que nos concierne a todos", ha concluido Martín Torres.