El PP de Sevilla muestra su apoyo y compromiso a la Comunidad de Regantes del Sector BXII del Bajo Guadalquivir

Encuentro del PP con la la Comunidad de Regantes del Sector BXII del Bajo Guadalquivirla Comunidad de Regantes del Sector BXII del Bajo Guadalquivir - PP SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha mostrado este lunes su apoyo y compromiso a la Comunidad de Regantes del Sector BXII del Bajo Guadalquivir, así como a todos los agricultores de la provincia de Sevilla antes las pérdidas sufridas como consecuencia del paso de las últimas borrascas por la provincia.

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, junto al diputado autonómico, Rafa Ruíz, el diputado provincial, Silvestre Castells, y concejales populares de municipios del Bajo Guadalquivir, han mantenido un encuentro con representantes de la comunidad de regantes "para conocer de primera mano la situación, así como para mostrar nuestro apoyo ante esta difícil situación".

En este sentido, Sanromán ha destacado que "aunque aún es difícil cuantificar los daños, se estima que se ha perdido un 20% de la producción agrícola de Andalucía, un porcentaje que puede ser mayor o menos según la zona". Es por ello, que ha señalado que la Junta "ha pedido la activación de la reserva de crisis de la PAC para movilizar todas las ayudas que sean necesarias, solicitando, además, la declaración de catástrofe natural".

Además, "se van a movilizar, tal y como ha anunciado el consejero de Agricultura, ayudas con fondos europeos y fondos propios para intentar paliar los daños en la medida de los posible".

"El campo andaluz es esencial en la cadena alimentaria de Europa, alimentando a casi 500 millones de europeos al año, por lo que desde el PP de Sevilla estamos convencidos que el Gobierno popular de Andalucía va a estar del lado de los agricultores y ganaderos ofreciéndoles todas las alternativas y ayudas que estén al alcance de la administración autonómica", ha remarcado.