PP de Sevilla pide asegurar el programa de auxiliares de idiomas en Andalucía frente a "falta de coodinación" estatal

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, y el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha presentado una iniciativa para exigir al Gobierno de España que garantice la continuidad del Programa Estatal de Auxiliares de Conversación Extranjeros en Andalucía, ante la, aseguran, "falta de coordinación" entre los Ministerios de Educación, Asuntos Exteriores y Trabajo en la gestión del citado programa, que "compromete la incorporación de 1.806 auxiliares previstos para el próximo curso".

Según una nota de prensa emitida por el partido, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha señalado que este programa "es clave para mejorar el nivel de idiomas, la internacionalización educativa y la apertura cultural del alumnado andaluz".

No obstante, ha lamentado la "la falta de coordinación interna del Gobierno central" que, asegura, "ha provocado una situación que afecta únicamente a Andalucía, generando un agravio comparativo totalmente injustificado".

"No estamos ante un asunto menor. Estamos hablando de la formación en idiomas de miles de jóvenes, de su futuro profesional y de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Lo que está ocurriendo es inadmisible", ha subrayado Torres.

Por otro lado, ha enmarcado que el Ministerio de Educación es quien diseña, convoca y selecciona a los auxiliares, mientras que las comunidades autónomas financian y gestionan su integración en los centros educativos.

"Pedimos coordinación entre ministerios y un marco estable que garantice que Andalucía pueda seguir desarrollando el programa como hasta ahora y en igualdad con el resto de España", ha concluido Martín Torres.