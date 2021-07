PP Sevilla pide la dimisión de Sánchez, que “está acabando con la unidad y la estabilidad de España”

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha reclamado este viernes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones generales para poner fin a lo que considera que es "una deriva política que está acabando con la unidad y la estabilidad de España que ha culminado con los indultos del procés".

En una rueda de prensa, la diputada nacional del PP Teresa Jiménez-Becerril ha señalado que "cada día son más los sevillanos que piden que frenemos la deriva de un presidente que está acabando con la unidad de España y con la igualdad entre todos los españoles".

"Por ello, desde el Partido Popular exigimos la inmediata dimisión de Pedro Sánchez, la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones generales. La pedimos por muchas razones, ya que gobierna de espaldas a los españoles y a favor del independentismo, poniendo en peligro la unidad de la nación y lo hemos visto con los indultos a los golpistas, que no se arrepienten y recuerdan a Pedro Sánchez que volverán a delinquir", afirma en un comunicado remitido por el PP.

"Porque siguiendo con el 'nunca jamás' que quiere decir lo haré, el Gobierno ha mentido a las víctimas del terrorismo, diciendo que no acercaría a los terroristas de ETA con delitos de sangre y después de acercar en menos de dos años a 247 presos de ETA y ayer dejó las cárceles de Andalucía vacías de etarras pagando así a Bildu su apoyo a la investidura y a los presupuestos", señala.

La diputada nacional ha exigido también la dimisión de Sánchez "por sus ataques al Estado de Derecho, ya que gobierna abusando de los decreto- leyes, con leyes ideológicas aprobadas con premura, sin consultar expertos y sin consenso, sin respetar la Constitución, como han hecho con La Ley de la Eutanasia y parasitan todas las instituciones públicas: la TVE, el CIS, el Consejo de Transparencia".

"Pedimos su dimisión por nefasta gestión de la crisis que ha convertido a España en el país europeo que ha sufrido la mayor caída económica y más empleo ha destruido. No salimos más fuertes como dijo Sánchez, sino con más paro y más pobreza y cargando el coste de la crisis y de su mala gestión sobre las familias, los autónomos y las clases medias con una subida de impuestos sin precedentes", insiste.

"Exigimos su dimisión por engañar a los españoles con la subida desmesurada de la luz; or obligar a once millones de españoles nacidos entre los años 50 y 70 a trabajar más o ver recortadas sus pensiones; por utilizar los fondos europeos, sin control, en su propio interés y no en el de todos los españoles; por no romper el pacto educativo con La Ley Cela y por el desprestigio internacional al que está condenando a España", apostilla.

Por su parte, la diputada nacional Sol Cruz-Guzmán ha lamentado "cómo, desde que llegó Sánchez al gobierno, se ha producido un ninguneo continuo a las instituciones democráticas, al Tribunal Supremo, al Constitucional y, lo último, el ataque al Tribunal de Cuentas como organismo independiente".

"El gobierno está actuando contra nuestro sistema democrático pero el Partido Popular llegará hasta donde tenga que llegar para evitarlo. Ya hemos recurrido la injusta Ley Catalana de la Vivienda que ampara la ocupación ilegal, la Ley de Educación en contra de la libertad de elección de centro o la Ley de la Eutanasia", manifiesta.

"Y en el pleno de esta semana, Sánchez ha llevado a cabo un nuevo ataque a nuestro sistema democrático intentando además blanquear los injustos indultos de los responsables del 'procés'. Pero el Partido Popular no se va a quedar quieto ante estos atropellos. Ya salimos a la calle a pedir el apoyo de todos los españoles y el Supremo ha admitido a trámite los nueve recursos presentados por el PP contra los indultos de Sánchez", señala.

Con respecto al ámbito cultural, en su opinión, "esta semana el gobierno de Sánchez ha impuesto un veto en el Congreso a considerar el décimo aniversario del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad evento de especial interés; una medida que habría supuesto un alivio a la agónica situación de nuestros artistas flamencos, con las giras suspendidas, y los festivales y tablaos a medio gas".

Además, asevera que el director general ha anunciado un anteproyecto de la Ley de Patrimonio, con una nueva figura que "nos preocupa por lo que afectaría a la ciudad de Sevilla: el Bien de Interés Mundial para edificios y espacios declarados Patrimonio de la Humanidad, en concreto al Alcázar, Catedral y Archivo de Indias en nuestra ciudad". "El propio director general ha dicho que no le extrañaría que terminara esta ley en el Tribunal Constitucional", asegura.