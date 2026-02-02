PP de Sevilla pide "explicaciones inmediatas" a Javier Fernández por sus "reuniones con el alcalde de La Campana"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha pedido "explicaciones inmediatas" al presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, ante lo que han calificado como uso de la entidad como el "como sede del PSOE y herramienta política socialista" con el alcalde de La Campana (Sevilla), Manuel Fernández Oviedo.

Según ha remitido el partido en una nota, la formación de Fernández Oviedo, Juntos por la Campana, ha señalado que el alcalde "habría sido citado en varias ocasiones por Javier Fernández como presidente de la Diputación de Sevilla en dependencias de las administración provincial para negociar su inclusión como cabeza de lista socialista en las próximas elecciones municipales". "Una negociación que incluye una oferta de trabajo en la propia Diputación provincial", han indicado.

Ante esta información, el PP ha calificado la situación de "graves acusaciones que que dejan en evidencia que el viejo PSOE, el de los ERE, el de la agencia de colocación y la compra de voluntades políticas y las artimañas oscuras sigue siendo el mismo y está representado por Javier Fernández".

"Javier Fernández no muestra reparos ninguno en utilizar la Diputación de Sevilla con temas relacionados únicamente con intereses partidistas mientras que cierra las puertas de esta administración y tampoco recibe a los alcaldes del PP", ha señalado.

En esta línea, el PP ha afirmado que el presidente de la Diputación "se niega a recibir al alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, ante los "gravísimos problemas financieros del municipio, generados, además por la negligente actuación del PSOE, así como al alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, quien también a solicitado en diversas ocasiones reunirse con el presidente para abordar diferentes cuestiones sobre el Plan 2030 del propio ente supramunicipal".

El Grupo del PP en la Diputación de Sevilla, ha anunciado que va a registra una solicitud para exigir a Javier Fernández "explicaciones inmediatas sobre el que es un escándalo mayúsculo en el que el PSOE está haciendo una utilización de la administración provincial, que lejos de estar al servicio de los ciudadanos, es usada por los socialistas como instrumento político y partidista".

Juntos por La Campana ha presentado una moción de censura contra el actual alcalde por su marcha del partido para ser cabeza de lista del PSOE en el municipio en las próximas elecciones municipales.