PP de Sevilla pide explicaciones al PSOE provincial por la investigación de una operación en una parcela en el Higuerón

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular en Sevilla, Agustín Aguilera, ha pedido explicaciones este viernes al secretario general del PSOE provincial, Javier Fernández, tras conocer el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la venta de una parcela en el Higuerón.

Según una nota remitida por la formación, ha calificado la situación como un "turbio asunto". Aguilera ha relatado que el informe "destapa una operación comercial sospechosa con la venta por 3'9 millones de euros de una parcela de diez mil metros cuadrados en el Higuerón".

En esta línea, ha indicado que "el solar de titularidad pública que fue comprado a Emvisesa, cinco meses antes, por una sociedad de Olga Pérez Jiménez, esposa de Rafael Pineda, quien hasta hace tres meses aproximadamente era jefe de gabinete del delegado del Gobierno de Andalucía"

Aguilera ha afirmado que se trata de una "trama en la que aparecen dirigentes de primer nivel, sociedades interconectadas y operaciones difíciles de explicar". "Es extremadamente preocupante que alguien que ocupa uno de los cargos institucionales más relevantes del país, sea supuestamente el nexo de unión entre un núcleo de personas vinculadas a una red societaria bajo sospecha", ha afirmado ante la posible relación del actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En esta línea, Aguilera ha subrayado que existe "un patrón en el socialismo sevillano y andaluz" y que la operación "muestra el modus operandi del partido". "Pedimos al PSOE de Sevilla que investigue la situación y depure responsabilidades, por respeto a los ciudadanos e incluso a su propio partido", ha indicado.

Asimismo, el secretario general del PP de Sevilla ha afirmado que "lo que llama la atención es la absoluta falta de reacción de Javier Fernández Ante hechos tan graves, cualquier partido serio habría actuado de inmediato".