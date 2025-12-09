PP de Sevilla pide al Gobierno la retirada del Estatuto Marco e "iniciar el diálogo" con los profesionales sanitarios

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha pedido este martes al Gobierno central la retirada del Estatuto Marco e "iniciar el diálogo con los profesionales sanitarios" ante la huelga convocada por los médicos en todo el país hasta el viernes 12 de diciembre.

Según una nota remitida por el partido, la situación actual "pone en riesgo el funcionamiento del sistema sanitario público". "Sánchez está dando la espalda a nuestros sanitarios, forzando un Estatuto Marco inviable, improvisado, ideologizado y sin financiación", ha afirmado.

Para el presidente del PP sevillano, la huelga que los profesionales sanitarios inician este martes "es la respuesta a la incompetencia e incapacidad del gobierno sanchista para dialogar y buscar soluciones". En esta línea, ha señalado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por elaborar una "propuesta al margen de los profesionales y sin consignación presupuestaria viable".

Por su parte, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha destacado el "esfuerzo mayúsculo de los profesionales sanitarios, quienes llevan mucho tiempo cargando y lidiando con la falta de profesionales".

En este sentido, ha señalado al Gobierno central como el "único responsable" ante la falta de profesionales. "El Gobierno de la Nación es el único responsable del grave déficit de médicos y es el único que puede poner fin a esta situación con una convocatoria de plazas acorde y real a las necesidades actuales", ha indicado.

Por otro lado, Guillén ha destacado la gestión de la Junta de Andalucía. "Desde que Juanma Moreno es presidente, la sanidad andaluza está mejor, tenemos más profesionales, mejores condiciones laborales y más inversión en infraestructuras y equipamiento", ha subrayado.

En esta línea, ha subrayado el decreto publicado por la Junta de Andalucía para cubrir 364 plazas en lugar de difícil cobertura. "La administración autonómica ha apostado de forma decidida por la sanidad pública, con más recursos económicos que nunca, y aunque somos conscientes que aún queda mucho por hacer, se trabaja en solitario, ante la desidia del gobierno de Sánchez, para una sanidad pública de calidad", ha concluido.