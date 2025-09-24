PP de Sevilla pide recuperar la dotación de 15 millones para el plan contra la exclusión social y advierte de recortes

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha anunciado este miércoles que defenderá en el pleno provincial del próximo jueves una moción para reponer los fondos del Programa para la Prevención de la Exclusión Social a través del Empleo Temporal a los 15 millones de euros que tuvo en 2024 según el grupo, frente a los 11 millones previstos por el Gobierno socialista, lo que ha tachado de "reducción" en el presupuesto del plan.

Según ha informado el grupo en una nota, la propuesta tiene como objetivo que los municipios dispongan "de los mismos recursos que el año anterior" y reclama que, a partir de 2026, el programa tenga una dotación estructural y estable, "evitando la dependencia de fondos extraordinarios".

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Martín Torres, ha subrayado que "este programa, que antes se conocía como Programa de Urgencia Municipal, lleva más de una década siendo un salvavidas para miles de familias en riesgo de exclusión social en nuestra provincia".

Así, ha advertido de que la reducción de la cuantía "dificultará" que muchos ayuntamientos puedan atender las solicitudes de contratación de personas en situación de vulnerabilidad.

El grupo también ha instado al presidente de la Diputación, Javier Fernández, a estudiar la conversión del programa en un plan de empleo propio, con normativa y gestión más sencilla, para garantizar su estabilidad en el tiempo y evitar las dificultades que encuentran los ayuntamientos para ejecutar y justificar las ayudas.