El PP de Sevilla presenta 5.027 avales a la candidatura de Juanma Moreno, el doble de apoyos que el último congreso

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha informado este lunes de que ha presentado un total de 5.027 avales a la candidatura de Juanma Moreno para las próximas elecciones sobre el liderazgo del partido en Andalucía, lo que supone casi el doble de apoyos con respecto al último congreso.

Según ha informado el partido en una nota, los militantes del PP sevillano han respaldado al candidato porque, a su juicio, "la provincia de Sevilla ha alcanzado metas hace años impensables, y todo en un tiempo récord".

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha agradecido a los militantes "el respaldo masivo" y ha tildado de "sólido" el proyecto en la provincia porque "trabaja para generar mayor inversión, más riqueza, más oportunidades y con todo ello más futuro".

Por otro lado, sobre la celebración 17 Congreso Ordinario del PP de Andalucía, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla, el PP provincial contará con un total de 272 compromisarios de los que 210 son electos, siendo de éstos 12 pertenecientes a NNGG, y un total de 62 natos.