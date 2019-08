El PP de Sevilla reclama al Gobierno de Pedro Sánchez el incremento de la frecuencia de los trenes en Arahal

Publicado 09/08/2019 13:08:18 CET

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha presentado iniciativas en el Congreso de los

Diputados reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez que se lleve a cabo un estudio y el incremento de la frecuencia del servicio de trenes en Arahal (Sevilla) ante la existencia de un solo tren de ida y vuelta al día, la amplia demanda de los vecinos y la propia indicación de Adif para ampliar la ratio de cobertura del servicio.

En un comunicado, el PP ha señalado que en una visita a la estación de trenes de Arahal, la diputada nacional del PP por la provincia de Sevilla Sol Cruz-Guzmán y el portavoz del grupo popular en el

Ayuntamiento de Arahal, Alberto Sanromán, han ofrecido una rueda de prensa para analizar la situación del servicio de trenes en el municipio e informar sobre la actuaciones que va a emprender el PP para reclamar una solución a las carencias en la frecuencia de los trenes.

La diputada nacional ha asegurado que a pesar de que el municipio de Arahal cuenta con una población de unos 20.000 habitantes, se encuentra con un servicio "absolutamente insuficiente" de trenes para cubrir la demanda de transporte.

En estos momentos de los 24 trenes que pasan y paran, en lo que ADIF llama "parada técnica, solo recoge pasajeros uno de ellos que pasa en dirección a Sevilla a las 7,10 de la mañana y en dirección Osuna a las 15,00 horas".

Como consecuencia de esta situación, una plataforma vecinal ha recogido más de 4.000 firmas para reclamar a Adif el incremento del número de paradas de los trenes regionales en la localidad y que demuestran de manera clara la alta demanda y la necesidad de incrementar la frecuencia.

Adif incluyó en 2017 a las líneas de media distancia que pasan por

Arahal como línea eficiente y de obligado mantenimiento, indicando además que debía mejorarse la ratio de cobertura del servicio".

Según la diputada nacional, "ante la clara insuficiencia del servicio", la demanda de los vecinos y la propia indicación de Adif de la mejora de la ratio, desde el PP de Sevilla se ha tramitado en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno de Pedro

Sánchez y en la Comisión de Fomento una iniciativa solicitando el estudio y aumento de número de paradas en dicha estación.

Ha explicado que "no tiene sentido que, desde que esta estación se abriera el 8 de octubre de 1868 con la línea Utrera Osuna de las manos de 'The Utrera and MoronRailway', pasando por la gestión de Renfe desde 1941 y Adif 2004, el servicio de trenes haya disminuido paulatinamente en lugar de incrementarse y mejorar la oferta de movilidad a los vecinos".

Por ello, esta petición en el Congreso es "más que justificable" y esperan que se "vea cumplida para que en este año los vecinos de Arahal por fin puedan tener una oferta del servicio de trenes acorde a sus demandas".

Por su parte, el portavoz popular en el Ayuntamiento, Alberto Sanromán, ha señalado que la movilidad se ha convertido en "una de las máximas preocupaciones" del PP en el municipio.

"Se ha impulsado y apoyado el incremento de efectivos de las paradas de tren en la estación, sino que además, en el último pleno municipal se solicitó mediante una moción que Arahal se incorporara al Consorcio de Transporte, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos", ha concluido.