PP Sevilla reclama a la Junta que garantice la asistencia en los centros sanitarios de la provincia en Navidad

Publicado 20/12/2018 12:54:41 CET

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha alertado de una "posible situación de colapso" en las urgencias y centros hospitalarios como consecuencia de la "falta" de personal sanitario y el incremento de la demanda asistencia durante las vacaciones de Navidad, ante lo que reclama a la Junta de Andalucía, cuyo gobierno está en funciones, que "garantice la asistencia sanitaria en la provincia incrementando el personal para cubrir las bajas y el aumento de la demanda asistencial que se producen en estas fechas".

En un comunicado, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha señalado que, cada vez que llegan las fiestas navideñas, los sevillanos tienen que convivir con el "colapso" que se producen las urgencias y los centros sanitarios porque la Junta de Andalucía es "incapaz de diseñar un plan de alta frecuentación eficaz y que cubra convenientemente las bajas que se producen en el personal sanitario y el incremento en la demanda asistencial propia de estas fechas".

"No queremos ver de nuevo imágenes como las del año pasado en las urgencias de los hospitales sevillanos en la que los enfermos tenían que esperar horas sentados en sillones en condiciones indignas, retrasos inadmisibles en las pruebas diagnósticas, falta de camas, personal sanitario colapsado, entre otros", advierte.

Según la presidenta popular, esta situación también se produce en los centros de salud de la provincia y, sobre todo, en atención primaria y en pediatría. Así, indica que el año pasado hubo "decenas de municipios sevillanos que se quedaron sin asistencia pediátrica durante las navidades porque la Junta de Andalucía no cubrió las bajas por vacaciones de sus pediatras".

"No queremos que se repita, pero lo que no entendemos es que la Junta no establezca cada año los recursos y los medios suficientes para evitar esta situación. Y es que nos tememos que, una vez más, el gobierno socialista no está haciendo nada garantizar esta asistencia sanitaria como demuestra, por ejemplo, el incumplimiento del compromiso de la puesta en funcionamiento de una sexta ambulancia para el distrito de Sevilla y que debía estar operativa a principios de este mes de diciembre coincidiendo con la activación por parte del SAS del plan de alta frecuentación ante el incremento habitual de demanda de asistencias urgentes a domicilio en los meses de invierno", señala.

Por ello, reclama al gobierno en funciones que informe de manera detallada de cómo el Plan de Alta Frecuentación diseñado para este año contempla garantizar la asistencia durante las vacaciones de Navidad. Además, considera que este plan además debe incluir de manera "imprescindible" un importante incremento en la contratación de personal sanitario para cubrir las bajas que se producen en estas fechas pero también para reforzar aquellos servicios y puntos donde se aumenta la demanda.

"Hoy los sevillanos sí tenemos una oportunidad de tener garantizada la sanidad en estas fechas, solo falta que el gobierno del PSOE en funciones haga su trabajo y atienda las demandas de los pacientes, de los profesionales y del PP de Sevilla para poner sobre la mesa hoy mismo los recursos y los medios suficientes para hacerlo", concluye.