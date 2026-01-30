El PP de Sevilla recuerda a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García en el 28 aniversario del asesinato

El PP de Sevilla recuerda a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García en el lugar donde está erigida una placa en su memoria. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha recordado a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García en el 28 aniversario del asesinato del matrimonio a manos de ETA. La formación ha afirmado al respecto que recordar a ambos "es un deber moral y democrático", al tiempo que ha subrayado que sus muertes "marcaron para siempre la historia reciente de Sevilla y dejó una herida que solo puede dejar de sangrar desde la memoria, la verdad y la justicia".

Así lo ha asegurado el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, quien, además, ha recordado que Alberto Jiménez Becerril "representó el compromiso con el servicio público, la defensa de la libertad y la convivencia, valores que el terrorismo intentó destruir y que hoy siguen plenamente vigentes", como señala la formación en un comunicado.

Asimismo, Ricardo Sánchez ha explicado que "no puede haber ni olvido ni equidistancia frente al terrorismo; por ello que el PP de Sevilla continúa recordando siempre a Alberto y Ascen y, especialmente, el día del vil asesinato, como la vigilia organizada por NNGG Sevilla en la calle Don Remondo".

"La democracia española tiene una deuda permanente con las víctimas y con sus familias, que merecen respeto, reconocimiento y memoria", ha añadido el dirigente popular. "Mantener vivo su recuerdo es también una forma de educar a las nuevas generaciones en los valores de la libertad y la convivencia, para que el horror del terrorismo no vuelva jamás a nuestra sociedad".

En palabras del presidente provincial del PP, "un año más, reafirmamos nuestro compromiso firme con la memoria, la dignidad y la justicia para todas las víctimas del terrorismo, así como el apoyo constante a sus familiares, en un contexto preocupante para la democracia española, en el que los herederos políticos de ETA se han convertido en un socio imprescindible del gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla ha lamentado que "fuerzas vinculadas al entorno etarra" hayan participado en la elaboración de normas clave en materia de seguridad, así como en reformas legales "que han supuesto beneficios penitenciarios para terroristas, además de introducir modificaciones en la legislación electoral que permiten que, condenados por terrorismo, sin arrepentimiento alguno, puedan concurrir en listas electorales".

"Un panorama que supone una etapa oscura para la calidad democrática de nuestro país, pero España sabrá levantarse con más fortaleza, especialmente gracias al compromiso de las nuevas generaciones", ha abundado el presidente provincial, no sin antes insistir en la necesidad de "permanecer más unidos que nunca en la defensa de la honorabilidad de las víctimas y de sus familias".

Por último, el presidente del PP de Sevilla ha recordado el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos y que hoy, además, "se ven obligados a soportar la angustia del olvido y la indiferencia institucional". Además, ha contrapuesto dos modelos de país y ha afirmado que, "frente a la España de los muros y la división que promueve Pedro Sánchez, el Partido Popular se sitúa sin ambigüedades del lado de la dignidad de las víctimas del terrorismo, mientras otros han optado por instalarse en la desmemoria y la cesión ante quienes nunca han condenado la violencia".

"El Partido Socialista trata de blanquear a sus actuales aliados parlamentarios, provocando con ello que las víctimas del terrorismo vuelvan a sufrir de nuevo con el injusto silencio", ha concluido Ricardo Sánchez.