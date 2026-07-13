El PP de Sevilla reivindica el legado de Miguel Ángel Blanco como "símbolo de la defensa de la libertad y democracia"

Acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, como símbolo de la defensa de la libertad y democracia - PP DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha reivindicado el legado de Miguel Ángel Blanco como "símbolo de la defensa de la libertad y la democracia", de modo que "mantener viva la memoria de todas las víctimas del terrorismo es un deber democrático que no puede quedar relegado al olvido".

Así, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que Miguel Ángel Blanco "representa la dignidad" de quienes defendieron la libertad frente al terrorismo y "simboliza el espíritu de unidad que la sociedad española supo demostrar frente a la barbarie", señala la formación política en un comunicado.

Además, Ricardo Sánchez ha subrayado que la memoria de Miguel Ángel Blanco "no pertenece únicamente al pasado, sino que constituye un compromiso permanente con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho", al tiempo que ha insistido en que el legado de las víctimas "debe transmitirse de generación en generación".

En su intervención, el presidente provincial del PP ha recordado que el denominado 'Espíritu de Ermua' supuso "la victoria de la conciencia democrática de toda una sociedad frente al miedo y la violencia", y ha añadido que defenderá que ese ejemplo "debe seguir siendo una referencia moral para todos los demócratas".

Asimismo, Ricardo Sánchez ha afirmado que "el sacrificio de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo dignifica nuestra democracia y nos obliga a mantener vivo su recuerdo desde el respeto, la verdad y la justicia".

El presidente del PP de Sevilla ha remarcado también el trabajo de quienes durante años combatieron política y cívicamente el terrorismo y ha defendido que "no puede existir convivencia plena sin memoria ni reconocimiento a quienes dieron su vida por defender la libertad de todos los españoles".

El acto ha finalizado con un llamamiento a preservar el legado de Miguel Ángel Blanco como símbolo de la defensa de los valores constitucionales y de la unidad de todos los demócratas frente al terrorismo, y con la "reafirmación del compromiso del Partido Popular con la memoria, la dignidad y el reconocimiento permanente a las víctimas".