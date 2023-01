El PP de Sevilla replica a Flores que el PSOE se ha "negado" a negociar y ha "orillado" a los grupos con su pacto con Cs

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras defender el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, que el pacto de su grupo con Cs para los presupuestos municipales de 2023 es fruto del "diálogo, consenso y la gestión acreditada" de los socialistas, su homólogo por el PP, Juan de la Rosa, le ha acusado de "cinismo" porque a su juicio el PSOE "orilla a los grupos políticos" con los que no ha alcanzado acuerdos para los presupuestos.

Según ha dicho De la Rosa, el Gobierno local del PSOE "se ha negado a negociar con el resto de grupos políticos y, como siempre, antepone sus intereses personales a los de Sevilla".

"El gobierno municipal del PSOE no está acreditado para hablar de gestión cuando los barrios están abandonados", según ha opinado, agregando que a su entender, "las calles están sucias, el arbolado sin cuidar, hay más de 100 millones sin ejecutar (del anterior presupuesto), los servicios públicos no funcionan, no hay suficientes policías locales (tras las vacantes cubiertas), los servicios sociales están colapsados y hay decenas de proyectos paralizados y decenas de incumplimientos", como ha aseverado el edil del PP después de que el PSOE defendiese que está "apostando por los barrios, por el empleo y los servicios públicos de calidad".

De la Rosa ha reprochado de nuevo al PSOE la devolución de "casi cinco millones de euros de fondos europeos o de la Junta de Andalucía que iban destinados a los barrios más desfavorecidos y creación de empleo, por incapacidad y falta de diligencia", mientras los socialistas achacaban parte de tal extremo a "la tardanza en la adjudicación de las subvenciones" por parte de la Junta, gobernada por el PP, y el hecho de que "estén limitadas las ampliaciones de plazo".

Para De la Rosa, el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, "no tiene ninguna gestión acreditada ya que ni en los siete años que ha sido delegado de Urbanismo ni en este año de alcalde ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de la Fábrica de Artillería, que ha terminado la conmemoración de Magallanes y aún no está el centro terminado que, por cierto, hasta en 10 ocasiones anunció que estaría en 2021", toda vez que Muñoz prevé estrenarlo este año.

Para De la Rosa, "el PSOE se ha negado a negociar el presupuesto con el PP y, por tanto, a cambiar Sevilla, ya que las propuestas presentadas por el PP eran para que Sevilla funcione", mientras el PSOE "se limita a congelar tasas en lugar de bajar impuestos".