PP Sevilla respalda la activación del Plan de Emergencias para la Navidad y tilda de "irresponsable" la postura de PSOE

Archivo - El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Hacienda, Juan Bueno. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PP, Juan Bueno, ha defendido que la activación del Plan de Emergencias en su Nivel 1, adoptada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para afrontar el aumento de afluencia en las calles durante la Navidad, es "necesaria para garantizar la tranquilidad y la normalidad". Asimismo, ha calificado de "irresponsables" las críticas del PSOE, señalando que con la oposición "no se puede contar para nada".

Así lo ha explicado en un comunicado en el que también ha reprochado al portavoz socialista, Antonio Muñoz, que, pese a haber sido alcalde, "intente dejar a la ciudad sin Policía Local durante las fiestas navideñas". "Muñoz prefiere poner en riesgo la seguridad de los sevillanos antes que actuar con la lealtad institucional que se espera de alguien que ha sido alcalde", ha añadido.

En este contexto, ha reprochado que "Sevilla no se merece políticos como Muñoz, instalados en el cuanto peor, mejor". Ante ello, ha manifestado que "afortunadamente, Sevilla cuenta con un alcalde valiente que afronta los problemas de frente", defendiendo así la posición de Sanz.

"Los sevillanos ya dejaron claro en las urnas a quién le viene grande Sevilla", ha recordado, aludiendo al resultado de las últimas elecciones municipales. Además, ha afirmado que "Muñoz pasará a la historia como un alcalde fugaz, rechazado por los sevillanos por su nula capacidad de gestión. Ya lo echaron de la Alcaldía en 2023 y volverán a decirle que no lo quieren en 2027".

Al hilo de lo anterior, Bueno ha insistido en que el portavoz del grupo municipal socialista "puede tener una cosa clara: Sevilla está en las mejores manos posibles, en las de un alcalde como Sanz, que siempre gobierna mirando por el interés general de todos los sevillanos".

Con el anterior gobierno socialista de Antonio Muñoz "hemos aprendido tres cosas, que no se puede contar con él para nada, que Sevilla no le importa en absoluto y que lo único que le mueve es su ambición personal", ha concluido.