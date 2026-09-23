El PP de Sevilla señala siete obras hidráulicas de interés general pendientes en la provincia

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán - PP SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha afeado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue sin cumplir" con los compromisos adquiridos con los sevillanos en materia de agua, acumulando retrasos que, según ha subrayado, "reflejan la falta de rigor, seriedad y planificación con la que el Gobierno sanchista afronta uno de los grandes retos hídricos de nuestra tierra".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, en la provincia de Sevilla, en concreto, son siete las obras hidráulicas de interés general del Estado que Sánchez "mantiene pendientes con la provincia de Sevilla": la presa de San Calixto sobre el río Genil; la remodelación del Caño Guadiamar (Doñana); la recuperación del Brazo de la Torre (Doñana); la reparación y ampliación de la capacidad del tramo origen del Canal del Bajo Guadalquivir; recrecimiento del embalse del Agrio; abastecimiento a la Sierra Norte de Sevilla; y el tramo final del Canal del Bajo Guadalquivir (fase I).

En este sentido, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, ha señalado que, mientras el Gobierno de España acumula incumplimientos, "es la Junta de Andalucía la que está saliendo al rescate de los sevillanos, actuando en beneficio de la provincia allí donde Sánchez se niega".

Asimismo, ha puesto en valor que el Gobierno andaluz esté "paliando los problemas de abastecimiento y las fugas de agua sin que ello sea competencia autonómica, demostrando una responsabilidad institucional que contrasta con la pasividad del Gobierno central".

Al hilo, ha afirmado que se tratan, todas ellas, de infraestructuras "esenciales" para garantizar el abastecimiento, proteger espacios naturales como Doñana y asegurar el regadío en la provincia que "llevan años esperando la actuación de un Gobierno que mira para otro lado".

A nivel autonómico, el vicesecretario ha explicado que el Gobierno de España "mantiene sin ejecutar" un total de 100 obras hidráulicas en Andalucía, cifra que "este mismo año se ha reducido a 92 gracias, precisamente, a la actuación del Gobierno andaluz, que ha tenido que suplir de nuevo la inacción del Ejecutivo central". "Cada obra que saca adelante la Junta de Andalucía es una prueba más de que, si se depende de Sánchez, los sevillanos y los andaluces seguirán esperando", ha lamentado.

"Mientras el Gobierno central acumula excusas y anuncios sin ejecutar, el Gobierno de Juanma Moreno demuestra que con gestión y voluntad política sí se puede responder a las necesidades reales del territorio", ha concluido Sanromán, quien ha exigido al Gobierno de España "el mismo compromiso, rigor y planificación que está demostrando el Gobierno andaluz" para que las obras pendientes en Sevilla "dejen de ser una promesa incumplida y se conviertan por fin en una realidad".