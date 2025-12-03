El PP de Sevilla solicita una inversión "real y suficiente" para poner fin a los retrasos e incidencias en Cercanías

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha solicitado a Javier Fernández que reclame al Gobierno de Pedro Sánchez una "inversión real y suficiente" en la red de Cercanías de Sevilla para que pongan fin a la "incesante concatenación de retrasos e incidencias" que sufre el sistema ferroviario.

Según ha detallado la formación en una nota, el servicio de cercanías y la media y larga distancia "no deja de empeorar", causando "grandes inconvenientes" a los ciudadanos que son, en definitiva, "los que se quedan tirados en pleno trayecto, ven retrasadas tanto las salidas como las llegadas de los trenes, e incluso han sufrido situaciones tercermundistas como quedar encerrados durante horas sin luz ni agua".

En este sentido, Torres ha asegurado que el servicio ferroviario nacional "hace mucho tiempo que dejo de ser un referente para pasar a ser portada y protagonista de noticias casi a diario por las incidencias", una circunstancia que "no interesa a Javier Fernández". Además, el portavoz ha insistido en que a pesar de "la cantidad de veces" que han afeado esta situación "y de las iniciativas que hemos presentado en el pleno de la Diputación de Sevilla para que se inste al Gobierno de la Nación a invertir en la red de Cercanías de nuestra provincia para mejorar y ampliar el servicio", el PSOE "siempre ha votado en contra".

Al hilo, ha precisado que a Fernández "le gusta pedir y confrontar con la Junta de Andalucía, incluso en áreas que no son de competencia autonómica". Por contra, ha sostenido que "sólo tenemos la callada por respuesta cuando se trata de hacerlo a su jefe Pedro Sánchez, aunque como en esta ocasión si sea una petición justificada y de competencia estatal".

En cambio, ha declarado que "cuando se trata de Sánchez, el señor Fernández prefiere seguir instalado en el servilismo y continuar haciendo uso de la Diputación de Sevilla como una sucursal del sanchismo, de ese PSOE del fango, el barro y la confrontación por sistema".

Por estos motivos, el portavoz ha solicitado al presidente de la Diputación de Sevilla "que se ponga al servicio de los ciudadanos y exija al Gobierno de la Nación las inversiones necesarias para devolver a la red de Cercanías la calidad y garantías que merecen los sevillanos".