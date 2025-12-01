El PP de Sevilla urge al PSOE explicaciones por la "desaparición de denuncias de presunto acoso sexual" contra Salazar

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha reclamado este lunes al PSOE "una explicación urgente y detallada ante la información publicada sobre la desaparición en el canal interno del propio partido, de varias denuncias presentadas a través de este medio por presunto acoso sexual" contra Francisco Salazar, "exasesor" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En un comunicado, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha aludido a una información de 'eldiario.es' para señalar que "lo que ha salido a la luz es sencillamente inaceptable, y el PSOE tiene la obligación de explicar de inmediato por qué han desaparecido denuncias internas de presunto acoso sexual y qué medidas, si es que se tomaron, se activaron para garantizar la seguridad de las presuntas víctimas".

Agustín Aguilera ha agregado que este caso "constata la falta de credibilidad del Partido Socialista por la igualdad", y en esa línea ha añadido que "no se puede presumir de feminismo de pancarta mientras se ocultan denuncias internas tan graves".

Así, el secretario general del PP provincial de Sevilla ha subrayado que "los hechos conocidos exigen máxima transparencia", y ha reclamado que el PSOE "deje de mirar hacia otro lado y abra una investigación independiente, transparente y con todas las garantías, porque las presuntas víctimas merecen respeto, amparo y verdad, no silencios ni maniobras internas para proteger a nadie".

Además, ha remarcado que el propio Francisco Salazar "se encuentra investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber percibido retribuciones del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) sin acudir, presuntamente, a desempeñar las funciones por las que percibía su salario", una situación que llevó al PP de Dos Hermanas a exigir "explicaciones públicas, solicitar documentación y presentar una moción en el pleno municipal en el mes de julio", ha abundado.

Aguilera ha afirmado que "el PSOE de Dos Hermanas es el kilómetro cero de la corrupción vinculada al 'sanchismo', y este nuevo episodio evidencia que el socialismo vuelve a recurrir a la ocultación sistemática antes que a la transparencia". "En lugar de asumir responsabilidades y dar explicaciones, el PSOE opta por cerrar filas y tapar aquello que debería aclarar", ha criticado el dirigente del PP sevillano.

Asimismo, Agustín Aguilera ha apuntado que, "si se confirma que se ha producido una desaparición deliberada de denuncias, estaríamos ante un escándalo político y ético de primera magnitud", y ha defendido que "la prioridad deben ser siempre las mujeres que denuncian, nunca los intereses partidistas".

Para finalizar, Agustín Aguilera ha avisado de que "desde el PP de Sevilla vamos a vigilar de cerca este asunto, y no vamos a permitir que se entierre un caso tan delicado", por lo que ha insistido en exigir al PSOE que "asuma responsabilidades, aclare lo ocurrido y garantice que esto no vuelva a suceder".