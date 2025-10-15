El PP de Sevilla valora el "compromiso" de Moreno con el tranvía de Alcalá y la apuesta por la movilidad

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, en la visita a las obras de los talleres y cocheras del tranvía de Alcalá. - PP DE SEVILLA

ALCALÁ (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que la ejecución de las obras del tranvía de Alcalá y su puesta en funcionamiento han sido "una de las grandes apuestas" del presidente popular autonómico, Juanma Moreno.

Así, lo ha valorado el dirigente popular en un comunicado, donde ha destacado el "buen ritmo" de los trabajos, al tiempo que ha señalado, además, que los primeros trenes del tranvía llegarán en 2026, dado que este año está previsto la llegada de las vías para los 12,5 km que tiene esta infraestructura.

"El tranvía de Alcalá es, sin duda, una de las grandes apuestas en materia de movilidad del Gobierno del PP de la Junta y así se evidencia dado el ritmo en la que avanzan las obras, así como su cada vez más cerca puesta en funcionamiento", ha subrayado el presidente provincial del PP.

Ricardo Sánchez ha recordado el anuncio al respecto de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, este miércoles, en el sentido de que a finales de este año está previsto la llegada de las vías, desde Pablo de Olavide hasta la parada de Montecarmelo. Además, será a principios de 2026 cuando se reciban los primeros trenes, y la estructura de los talleres y de las cocheras están terminadas.

En opinión de Ricardo Sánchez, "la puesta en funcionamiento está cada vez más cerca y su puesta en servicio será una realidad muy pronto" ha subrayado. Se estima que el tranvía de Alcalá dé servicio a más de dos millones de pasajeros al año, favoreciendo a su vez que más de 2.500 personas dejen de usar el coche. Además, supondrá un importante impulso en la mejora de la movilidad del área metropolitana de la provincia de Sevilla.

La inversión por parte de la Junta de Andalucía para esta "vital infraestructura" es de 178 millones de euros. Un proyecto que está cofinanciado por el Estado a través de fondos europeos. De esta manera, el presidente del PP de Sevilla ha pedido a la alcaldesa socialista del municipio, Ana Isabel Jiménez, "que sea honesta y justa porque si la puesta en funcionamiento del tranvía está cada vez más cerca, es gracias a la palabra y compromiso del Gobierno del PP en la Junta, y no desde luego al abandono y olvido socialista que ha sufrido esta conexión, durante más de una década, por parte de los que eran sus compañeros del PSOE en la Administración autonómica".