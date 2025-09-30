El PP de Sevilla valora la deducción en el IRPF para enfermos celíacos

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con las familias andaluzas, con la aprobación de una deducción en el IRPF para las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca, que podrán beneficiarse de una deducción en el IRPF de hasta 100 euros al año, de manera indefinida.

Se trata de una medida que aliviará los gastos de miles de hogares, puesto que la deducción se aplicará tanto a los enfermos celíacos como a los contribuyentes con pareja o descendientes diagnosticados. En el caso de hijos celíacos, cuando ambos progenitores tengan derecho a la deducción, el importe se repartirá a partes iguales, señala la formación en un comunicado. La enfermedad deberá acreditarse con informe médico oficial.

La previsión es que cerca de 40.000 andaluces se beneficien de esta deducción, "lo que supondrá un ahorro de 3,7 millones de euros al año para los ciudadanos --ha añadido-- al tener en cuenta el alto coste de los alimentos para celíacos". En este sentido, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha destacado que "esta medida supone un respiro económico para muchas familias que conviven con la celiaquía".

"Una vez más, el Gobierno de Juanma Moreno escucha, atiende y responde a las necesidades reales de los ciudadanos", ha afirmado la dirigente popular. Asimismo, Guillén ha subrayado que "mientras otros gobiernos ponen más cargas fiscales, Andalucía sigue bajando impuestos y situándose a la vanguardia en medidas de apoyo a la salud y al bienestar de las familias".

Esta iniciativa forma parte del séptimo paquete de medidas fiscales aprobado por la Junta de Andalucía, que supondrá un ahorro global de 60 millones de euros anuales. Desde la llegada de Moreno a la Junta, "Andalucía ha bajado los impuestos siete veces en siete años, lo que ha permitido que los andaluces dispongan de 1.000 millones de euros más cada año, con lo que vuelve a cumplir: menos impuestos, más apoyo a las familias y más oportunidades para los andaluces", ha finalizado.