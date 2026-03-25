El PP de Sevilla valora extender la gratuidad en el primer ciclo de Infantil a los escolares de un año

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado que el próximo curso se amplíe la gratuidad de la educación en el primer ciclo de Infantil a los escolares de un año de edad, tanto en las escuelas infantiles de la Junta de Andalucía como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

De esta manera, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha subrayado que "el Gobierno de Juanma Moreno da un paso más para alcanzar la gratuidad" en el ciclo completo de Educación Infantil, lo que comprende a la educación de 0 a 3 años. En el conjunto de Andalucía, el 94% del alumnado de esta primera etapa educativa podrá hacerlo de forma gratuita el curso 26/27, detaca la formación en un comunicado.

De este modo, se estima que hasta 130.000 menores andaluces podrán beneficiarse de esta medida el próximo año escolar y supondrá un ahorro para las familias andaluzas que puede alcanzar los 240 euros al mes por hijo, lo que se traduce en hasta 2.645 euros en un curso de once meses.

Con esta nueva iniciativa, se ha diseñado para el próximo curso un modelo con tres servicios, con el principal, el de la Atención Socioeducativa, con horario de 9,00 a 15,30 horas, completamente gratuito para todas las familias, y el servicio de comedor, bonificado en función de la renta.

El aula matinal será entre las 7,30 y las 9,00, y el aula de tarde, de 15,30 a 17,00 horas, que tendrán bonificaciones, contribuirán al cuidado y bienestar del alumnado, ofreciendo actividades pedagógicas de entretenimiento, lúdicas o recreativas, así como de carácter asistencial.

Ambos servicios podrán agrupar niños y niñas de distintos cursos escolarizados en el centro, siendo el número máximo por grupo de 15. Para finalizar, Guillén ha subrayado el trabajo y esfuerzo del Gobierno de Moreno para facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, las escuelas infantiles y los centros de Educación Infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

SUBIDA DEL PRECIO POR PLAZA

El modelo de gratuidad establecido supone también una subida del precio por plaza de entre un 6,3% y un 10,4% si tenemos en cuenta los servicios de comedor y aula matinal. Unas medidas puestas en marcha por el Gobierno de Moreno que van en consonancia con las necesidades del sector y que atiende, de esta manera, no solo a las escuelas infantiles sino también a las familias.

Por otro lado, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla ha recordado que el plazo de escolarización para la primera etapa de la Educación Infantil para el curso 26/27 se inicia el 1 de abril y permanece abierto el día 30 de ese mismo mes.