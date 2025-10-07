El PP de Sevilla valora el "impulso" del Gobierno andaluz para aumentar el uso de aguas regeneradas en la provincia

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado el "impulso" que el Gobierno andaluz ha dado, según ha indicado, al uso de aguas regeneradas en la provincia, dentro de su estrategia de gestión hídrica para hacer frente a la sequía y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP sevillano, Alberto Sanromán, ha enmarcado en una nota que actualmente se está actuando en un total de siete estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en la provincia.

La actuación más reciente ha sido aprobada en Marinaleda, donde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la agrupación de vertidos con una inversión superior a 1,6 millones de euros. El proyecto prevé la construcción de una canalización conjunta de las aguas residuales del núcleo urbano y del polígono industrial hasta el emisario de El Rubio, desde donde se trasladarán hasta la depuradora para su tratamiento.

Sanromán ha subrayado que en la actualidad "las aguas residuales del núcleo urbano de Marinaleda se vierten al cauce natural del arroyo de las Escobas, sin ningún tipo de tratamiento", y ha apostillado que la nueva infraestructura "permitirá canalizar los vertidos de las dos subcuencas, urbano e industrial, hacia la EDAR de El Rubio para su depuración".

Además, ha informado de que otras actuaciones se encuentran en distintas fases de ejecución, como las EDAR de Peñaflor , Isla Mayor , Aguadulce , Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo y la del Copero.

En materia de abastecimiento, el PP ha destacado que sigue avanzando la obra de Abastecimiento en Alta Sierra Sur de Sevilla, con una inversión de 23,77 millones de euros, que incluye el tramo IV Gallo Herrera y el tramo Puebla de Cazalla-Osuna.

Asimismo, ha enmarcado que están en marcha obras de prevención de inundaciones en Morón de la Frontera y Pruna, por valor de 7,68 millones de euros, estando esta última ya finalizada.

Por último, el vicesecretario ha enumerado algunos proyectos hidráulicos aún pendientes en la provincia, como la presa de San Calixto, la modernización de las zonas regables del río Viar y del Salado de Morón, el tramo final del canal del Bajo Guadalquivir, la recuperación del Caño Travieso y del Caño Guadiamar, y la corrección hidrológica del río Genil en Écija, y ha lamentado que el Gobierno central "continúe sin dar respuesta" a estos problemas ni "ofrecer soluciones reales".