PP de Sevilla valora rehabilitación de las Atarazanas, con 20 millones de euros: "Colaboración público-privada es clave"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha valorado este viernes la rehabilitación y reapertura de las Atarazanas "tras más de 32 años cerrada", un hecho que ha vinculado con el "abandono" del anterior Gobierno socialista. Además, ha destacado que la rehabilitación ha contado con un presupuesto de 20 millones de euros, de los que 12 han sido aportados por la Fundación La Caixa y 7 por la Junta de Andalucía, por lo que ha enfatizado que esta colaboración público-privada "ha sido clave".
En una nota emitida por el partido, Sánchez ha expresado que a esta rehabilitación seguirán ahora actuaciones para la musealización del espacio, cuyo eje girará en torno a la difusión de la historia de América.
"Sin duda, se pone fin así a una deuda pendiente no sólo con Sevilla, sino también con un enclave museístico declarado Bien de Interés Cultural y catalogados como Monumento Nacional desde 1969", ha apostillado.
De esta manera, las Atarazanas permanecerá ahora abierta durante una semana y está previsto que en 2026 vuelva a abrir sus puertas, totalmente finalizado, para convertirse en una de los espacios culturales más visitados de Europa.