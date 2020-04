PP ve "descoordinación" en el Ayuntamiento de Sevilla con "serios perjuicios" a la hostelería

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha lamentado este sábado la "descoordinación" municipal que está provocando "serios perjuicios" a la hostelería, por lo que reclama un mando único y coordinación a la hora de establecer estrategias desde el Ayuntamiento para afrontar la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19).

"Esta ausencia de mando único y falta de liderazgo por parte del alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha provocado un nuevo revés al sector, al que se le ha comunicado la posibilidad de reabrir sus negocios para ofrecer servicio de recogida para, posteriormente, dejar en suspenso esa decisión", critica el portavoz popular en un comunicado.

Pérez considera "inadmisible añadir más incertidumbre" a los perjuicios que ya sufre el sector hostelero con motivo del Covid-19, puesto que a pesar de que la ciudad tiene unos excelentes profesionales de la hostelería que, tras conocer el anuncio del Gobierno del día 23 pedían licencias de actividad y hacían inversiones para preparar la reapertura de sus cocinas, ahora "ven frustradas sus expectativas", a las que suma las pérdidas económicas generadas hasta la fecha.

"El Ayuntamiento tiene que estar para promover medidas de rescate y apoyo el sector y no para no crearles más problemas e incertidumbre", asegura el portavoz popular, quien afirma que se ha demostrado que a la hora de decidir la suspensión de la Semana Santa o la feria, decretar el luto oficial o dar "marcha atrás con los hosteleros" que "el alcalde no está dando la talla en la gestión de esta crisis".

"Espadas demuestra que solo es alcalde para cuando el viento sopla a favor y que cuando hay que remangarse, liderar y promover iniciativas no está a la altura de las cosas de la ciudad", añade.

Por todo ello, el Partido Popular ve más necesario que nunca la puesta en marcha del 'Pacto de Ciudad' que ha propuesto y la inclusión de la oposición a la toma de decisiones.