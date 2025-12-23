PP y Vox acuerdan "reforzar el control" sobre el padrón y rebajar la ZBE para aprobar los presupuestos de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz del grupo Vox en Sevilla, Cristina Peláez, firman un acuerdo para aprobar los presupuestos para 2026. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla (PP), José Luis Sanz, y la portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, han firmado este martes el acuerdo para aprobar los presupuestos municipales para 2026. El pacto recoge "reforzar" el control del padrón municipal y la flexibilización de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja que no se cursaran mientras "no existan niveles de contaminación por encima de lo establecido".

Estas dos medidas eran peticiones de Vox para reeditar el pacto de presupuestos que también firmaron ambas formaciones para las cuentas de 2025. Peláez ha indicado que el control del padrón busca "evitar la inscripción de inmigrantes ilegales" y ha defendido que se "ajusta a la ley".

Una cuestión que también ha defendido Sanz que ha asegurado que el acuerdo "no supera ninguna línea roja" y que "no incumple ninguna ley". Asimismo, ha defendido el acuerdo con Vox para unos presupuestos que "suponen la continuidad" de las cuentas del pasado año. "Es un acuerdo que se centra fundamentalmente en la gestión, se aleja de lo ideológico", ha afirmado.

Los presupuestos se aprobaran en el Pleno extraordinario que se celebra este martes. Según el orden del día consultado por Europa Press, los presupuestos presentan una inversión de 1.096.267.338,71 euros. Estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior, llegando a 1.380.067.639,51 euros el global consolidado.

