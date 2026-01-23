El Pregón y la entrega de la Máscara de Oro inician este sábado el Carnaval de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 2026

Imagen del Teatro Gutiérrez de Alba en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La fiesta del Carnaval de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 2026 comienza este sábado, 24 de enero, de manera oficial con el Pregón de Carnaval a cargo de Santiago Cano y la entrega de la Máscara de Oro a Alejandro Hoys en un acto que se celebrará en el Teatro Gutiérrez de Alba.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el pregonero, Santiago Cano lleva 20 años dedicado al mundo del carnaval alcalareño. Su trayectoria, marcada siempre por el compromiso con esta fiesta, está plagada de agrupaciones que han quedado en la memoria de todos los carnavaleros de Alcalá, desde sus primeras comparsas, como 'El motín' hasta 'La tierra prometida', cuando consiguió ser uno de los pocos afortunados que han pisado las semifinales del Gran Teatro Falla.

Santiago Cano también ha sido componente de míticas chirigotas siendo guitarra de la chirigota de los niños, con agrupaciones como 'Autoescuela Echa el freno Madaleno' o 'El show de Rasca y Pica'. Además, destaca su labor como autor, ya que ha escrito innumerables músicas de pasodobles, ha sido letrista de algunas comparsas como 'El primer llanto' y es el autor de la rumba del carnaval alcalareño por antonomasia, 'Ay leré leré'. Actualmente, comparte agrupación con sus dos hijos y su sobrino.

Por su parte, el Máscara de Oro 2026, Alejandro Hoys es colaborador de la Asociación Alcalareña de Carnaval destacando su dedicación y entrega. Su implicación desinteresada y su pasión por fortalecer y difundir el Carnaval de Alcalá han sido ampliamente destacadas por la Asociación de Carnaval.

Con este nombramiento, la asociación ha reconocido públicamente la labor de Alejandro Hoys Lara, cuya trayectoria continúa enriqueciendo y consolidando la tradición carnavalesca local.

Tras este acto, el domingo día 25 de enero se estrenará el documental Enfok2 sobre la historia del carnaval alcalareño a las 12,00 horas. El día 30 de enero será la Gala infantil a las 16,30 horas y el día 31 a las 17,00 horas el Pregón Infantil a cargo de Victoria García Gil.

Del 4 al 8 de febrero serán las Semifinales del XXXVIII Concurso de Agrupaciones a las 20,30 horas y domingo a las 19,00 horas. El día 14 de febrero será la Gran Final del concurso, dando paso el día 15 de febrero a la Fiesta del Hornazo a partir de las 12,00 horas y el día 21 de febrero el Gran Desfile de la Ilusión a las 17,00 horas.