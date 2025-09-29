El Premio Nacional de Investigación 2025 reconoce a dos investigadores de la Universidad de Sevilla

Andrés Aguilera y Jesús Campos Manzano, galardonados con el Premio Nacional de Investigación, en imagen de archivo. - ACADEMIA JOVEN ESPAÑA /US

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, Andrés Aguilera, y el miembro del Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla, centro mixto en el que participa la Universidad de Sevilla (US), Jesús Campos, han sido reconocidos con el Premio Nacional de Investigación 2025, que cada año concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha informado la Universidad en una nota de prensa, Aguilera ha sido reconocido en la modalidad Ramón y Cajal en Biología y Campos en la Modalidad María Teresa Toral, en Ciencia y Tecnología Químicas de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes.

Andrés Aguilerea es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Según ha destacado el Ministerio, ha recibido el Premio por "su contribución científica, que ha supuesto aportaciones de altísimo nivel en Biología Molecular, con avances singulares y originales en la comprensión de la integridad del genoma" los cuales han tenido "un impacto directo en la ciencia y la sociedad, incluyendo la puesta en marcha de plataformas tecnológicas e institutos de investigación".

Jesús Campos es investigador en el Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla. Ha sido galardonado por "su enfoque innovador en química organometálica cooperativa, así como por el desarrollo de nuevas estrategias para la funcionalización de moléculas poco reactivas mediante mecanismos no convencionales".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido la encargada de anunciar el nombre de las personas galardonadas con los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025.

Estos reconocimientos se conceden en 20 modalidades distintas, cada una de ellas dotada con 30.000 euros, y distinguen a "aquellos investigadores de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación".