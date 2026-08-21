Los Premios Mairena Empresarial abren sus candidaturas al emprendiemiento local hasta el 15 de septiembre

Los galardonados de la primera edición de los 'Premios Mairena Empresarial', de Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y la 'Asociación Empresarial Mairena Aljarafe' (AEMA) han convocado los segundos Premios Mairena Empresarial, unos galardones que reconocerán a empresas y personas emprendedoras del municipio en cinco categorías, de manera que ha abierto el plazo de recepción de candidaturas hasta el próximo 15 de septiembre de 2026.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, los premios distinguirán tanto al pequeño comercio como a la empresa con gran proyección internacional, al igual que al joven emprendedor, la empresa socialmente responsable y a la mujer empresaria.

Al hilo, el alcalde, Antonio Conde, ha detallado que el certamen premiará a las empresas y pymes innovadoras, comprometidas con la sociedad· y que "contribuyen a la prosperidad" del municipio, con el objetivo de que "sirvan de inspiración" al talento local.

Por su parte, el presidente de AEMA, Borja Uruñuela, ha argumentado que el tejido empresarial construye el "bienestar real" de la comunidad local, por lo que la asociación ha querido rendir un "merecido homenaje" al papel de los empresarios de Mairena del Aljarafe como "auténticos motores de progreso".

En este sentido, los premios valorarán, la motivación, el desarrollo del proyecto, su impacto en el municipio, la generación de empleo, la colaboración con proveedores locales, las medidas medioambientales y la obtención de certificaciones oficiales de calidad, sostenibilidad, igualdad o excelencia empresarial.

Para ello, las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección 'premiosmairenaempresarial@gmail.com', así como rellenar el modelo de inscripción ya disponible en la web municipal. Asimismo, el jurado dará a conocer a los galardonados en el próximo mes de octubre, durante la gala de los premios.

En contexto, la administración local ha impulsado además al sector con iniciativas como el 'Bono Mairena' para la promoción del comercio local, así como acciones formativas y nuevos servicios para empresas.