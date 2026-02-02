Presentada en Sevilla la novela 'No he de callar' de Luis Miguel Jiménez, que denuncia "un siglo de corrupción política"

Presentada la obra 'No he de callar', de Luis Miguel Jiménez, novela que aborda "un siglo de corrupción política. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El economista jubilado de la Junta de Andalucía, Luis Miguel Jiménez Gómez, ha presentado en la Casa de la Provincia de Sevilla 'No he de callar', una novela histórica que denuncia "un siglo de corrupción política y financiera en España, entre 1918 y 2018", a través de Jota, "un periodista comprometido con la verdad que tiene que pagar el precio de su honestidad".

La presentación ha tenido lugar durante un acto moderado por el periodista Tom Martín Benítez, quien ha trasladado al auditorio "la oportunidad y la actualidad de esta obra" así como "las razones por las que no debemos olvidar". Además, se ha contado con los testimonios de Antonio San Román, empresario de un negocio familiar hasta su jubilación y padre de Pepe San Román, dirigente de CNT Sevilla en los años 30, y de Kechu Aramburu, profesora y colaboradora en medios de comunicación, informa la Diputación en un comunicado.

La también exparlamentaria por Izquierda Unida en Andalucía, España y UE no pudo estar presente, pero su visión feminista sobre la novela fue transmitida por las personas que han intervenido. En este sentido, el autor ha destacado que "la crispación social reinante en la época, el daño producido a la legitimidad democrática del Estado y el que padeció la sociedad española por el aprovechamiento en beneficio propio de quienes se aproximaban a los centros de poder político, administrativo y financiero, resuenan en la actualidad por sus notables similitudes con las vividas entonces, al menos durante el último siglo".

'No he de callar' está ambientada fundamentalmente entre Sevilla y Madrid de los años 20 y 30 del siglo pasado, desde el reinado de Alfonso XIII hasta el golpe militar de 1936, con una mirada que conecta pasado y presente y que muestra que la actualidad guarda paralelismos llamativos con lo sucedido entonces: la crispación que vivimos no es nueva; la 'cuestión catalana' y la recaudación tributaria de la Generalitat ya generaron importantes tensiones; intervención en la política de Judicatura e Iglesia o el peligro del derecho a la información veraz.

Lusi Miguel Jiménez (Martos, Jaén, 1959) emigró con su familia a Madrid, ciudad donde creció y se licenció en economía por la Universidad Autónoma; allí se tituló en dirección de empresas y de entidades financieras. Desde finales de 2024 es economista jubilado después de 43 años de ejercicio profesional, 40 de ellos al servicio de la Junta de Andalucía donde desempeñó distintos puestos de responsabilidad, entre los que destacan los de director del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras (IAAL) y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.