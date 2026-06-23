Presentada en Sevilla la undécima edición del ciclo Noches de Verano, con 27 actuaciones gratuita de junio a agosto

Presentación del ciclo Noches de Verano en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presentado este martes, 23 de junio, la undécima edición del ciclo Noches de Verano, que ofrecerá un total de 27 actuaciones gratuitas entre los meses de junio, julio y agosto.

Según ha referido el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, la programación de esta edición mantiene la apuesta por las denominadas "músicas de raíz", entendidas como aquellas expresiones musicales vinculadas a la tradición popular, pero abiertas al diálogo con otras influencias y disciplinas.

El flamenco, la música antigua, el jazz, las músicas del Mediterráneo, los sonidos de América Latina o las tradiciones musicales europeas convivirán a lo largo de todo el verano.

La programación comenzará el próximo 30 de junio con el concierto inaugural de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y se desarrollará todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto.

Entre los artistas y formaciones participantes destacan Juana Gaitán Trío, Al Maqam, Graci Rodríguez, Orquesta de Cámara de Bormujos, Julia Vargas Trío, IO & Friends, David de Arahal, Artefactum, Nilo Azul, Carmina Terrarum o Son de Cuba & Compañía, entre otros.

Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo y podrán reservarse previamente de forma online a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Sevilla.

Alés ha subrayado el protagonismo que adquiere el flamenco en esta edición, "entendido no solo como una expresión patrimonial, sino también como una manifestación viva y dinámica que dialoga con otras músicas y lenguajes artísticos".