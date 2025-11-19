Presentado el cartel y la nueva bandera de las tunas para la Vigilia del Día de la Inmaculada en Sevvilla

Presentación de cartel y la nueva bandera de las tunas para la Vigilia del Día de la Inmaculada de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presidido este miércoles en el Palacio de los Marqueses de La Algaba el acto de presentación de la nueva bandera y cartel oficial de las tunas de Sevilla con motivo de la tradicional Vigilia del Día de la Inmaculada 2025.

Según una nota remitida por el Consistorio, la obra, concebida como pieza única que sirve tanto de bandera como de cartel, ha sido realizada por el artista Germán Robles Feria junto a su hijo, Pablo Robles González, quienes han "reinterpretado los símbolos universitarios y marianos ligados a esta arraigada tradición sevillana".

Por su parte, Alés ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la "continuidad y fortalecimiento" del certamen. "La Vigilia de la Inmaculada es una de nuestras tradiciones universitarias más antiguas y queridas, y seguiremos respaldándola para que continúe creciendo y manteniendo su carácter único", ha indicado el delegado.

Asimismo, ha subrayó el valor patrimonial e identitario que supone esta vigilia, celebrada en la Plaza del Triunfo desde mediados del siglo XX. "Este cartel-bandera refleja ese espíritu de unión, respeto y tradición que queremos proteger y poner en valor", ha añadido.

AGENDA DE LAS TUNAS

Este año, la Vigilia contará con la participación de 15 tunas, que iniciarán sus rondas previas por distintos puntos de la ciudad desde el mediodía del 7 de diciembre:

- 14,00 h: Tuna de Farmacia (Arco del Patio de Banderas).

- 14,30 h: Tuna de Peritos Industriales (Placentines).

- 18,30 h: Tuna de Turismo y Finanzas (San Esteban).

- 19,00 h: Tuna de Agrícolas (Callejón del Agua), Tuna de Aparejadores (Capillita del Carmen, Triana) y la Tuna de Derecho (Capilla de la Virgen de la Estrella, Triana).

- 20,00 h: Tuna de Ingenieros (Plaza de Santa Cruz), Tuna Femenina (Jardines de Murillo), Tuna de Agrícolas (Plaza de Doña Elvira), Tuna de Arquitectura (Mateos Gago) y Tuna del CMU San Juan Bosco (Capilla de la Universidad).

- 20,15 h: Tuna de Económicas (Plaza de Refinadores).

- 20,30 h: Tuna de Medicina (Iglesia de Santa Cruz), Tuna Femenina (Plaza de Santa Cruz), Tuna de Agrícolas (Plaza de la Alianza).

- 21:00 h: Tuna de Peritos Industriales (Plaza de la Alianza) y Tuna de Arquitectura (Ximénez de Enciso).

- 21,15 h: Tuna de Económicas (Plaza de los Venerables).

Tras el inicio oficial de la Vigilia, las actuaciones continuarán de madrugada en otros enclaves como la Plaza de Santa Marta, la Plaza de los Venerables, el entorno del Banco de España y la Capilla de la Pura y Limpia del Postigo.

Por otro lado el lunes 8 de diciembre sera la vigilia en la Plaza del Triunfo:

- 22,00 h: Tuna de Peritos Industriales.

- 22,15 h: Tuna de Económicas.

- 22,30 h: Rezo del Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.

- 22,35 h: Tuna de Ingenieros.

- 22,50 h: Tuna Femenina.

- 23,05 h: Tuna de Ingenieros Técnicos Agrícolas.

- 23,20 h: Tuna de Magisterio.

- 23,35 h: Tuna de Farmacia.

- 23,50 h: Descanso.

- 00:05 h: Tuna de Medicina.

- 00:20 h: Tuna del CMU San Juan Bosco.

- 00:35 h: Tuna de Filosofía y Letras.

- 00:50 h: Tuna de Aparejadores.

- 01:05 h: Tuna de Biología.

- 01:20 h: Tuna de Turismo y Finanzas.

- 01:35 h: Tuna de Derecho.

- 01:50 h: Tuna de Arquitectura (cierre del acto)