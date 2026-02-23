Presentan en Sevilla el festival de arte escénica 'Transmutaciones' con un teatro de calle que llama al "juego poético"

Actuación en la Plaza de la Inmaculada de la compañía Visitants, en la presentación del Festival Trasmutaciones 2025. A 23 de febrero del 2026 en Sevilla. España. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de artes escénicas 'Transmutaciones 2026. Encuentro - Arte - Territorio' ha presentado este lunes, 23 de febrero, su programación, que tendrá lugar del 2 al 8 del próximo mes de marzo. Como arranque de este acto, la compañía 'Visitants' ha mostrado su espectáculo 'Lluvia de palabras', una propuesta de teatro de calle que "invita al público a implicarse activamente a través del juego poético y la palabra compartida".

"Fiel a su lenguaje creativo, la pieza combina intervención urbana, cercanía y dinamismo, transformando el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y emoción colectiva. Gracias a 'Transmutaciones', 'Visitants' ha desplegado su universo visualmente poético, interviniendo el emblemático entorno de la Casa de la Provincia con una propuesta de gran fuerza estética que ha conquistado y envuelto al público presente", ha enmarcado la institución provincial en una nota.

La cita se celebra bajo la organización de la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía. Además, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de tres ayuntamientos: La Rinconada, El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra, a los que se suma en esta cuarta edición el de Salteras. La presentación ha estado a cargo del diputado de Cultura, Casimiro Fernández, acompañado por el director artístico del programa, Pedro Chicharro, y representantes de las cuatro localidades implicadas.

Durante estos días, las cuatro localidades se convertirán en el escenario de un programa que incluirá talleres y espectáculos de danza, teatro gestual, performance y teatro de objetos e infantil. Un total de ocho compañías, sumando 18 funciones en total y la muestra de tres talleres, forman parte de un cartel con artistas y compañías como La Maquiné, Iron Skulls, Marcat Dance, Baychimo Teatro, El perro azul, Marcos Martincano, Ana Ulloa o la compañía Visitants.

La compañía riojana 'El perro azul' será la encargada de abrir esta edición con su obra en la tarde del 5 de marzo, a partir de las 18,00 horas en el patio del Centro Cultural en Salteras, y el día 6, a las 19,00 horas en el Craes, en La Rinconada. Esa misma tarde del 5 de marzo y en Salteras, Ana Ulloa, a las 19,00 horas, presentará 'Objetuario', una experiencia híbrida entre la instalación y lo escénico que invita al público a emprender un viaje hacia su propia memoria a través de los objetos. Este mismo espectáculo cerrará la edición en Alcalá de Guadaíra el domingo 8 de marzo, con dos pases, a las 18,30 horas y a las 20,00 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba.

El sábado 7 de marzo, en El Viso del Alcor, los bailarines Mario Bermúdez y Catherine Coury, Marcat Dance, ofrecerán su última creación Afines, versión corta, en el parque de la Constitución, a las 18,30 horas. Este dueto explora la conexión humana, la unión y la afinidad. El domingo 8, a las 19,30 horas en Alcalá de Guadaíra habrá una nueva oportunidad de verlos en la entrada del Teatro Gutiérrez de Alba.

Al caer la tarde, a las 19,30 horas en el teatro visueño Antonio Machado, Marcos Martincano presentará 'Hacer torrijas como acto de resistencia', una pieza híbrida de danza y teatro, fruto de dos años de investigación, que explora la identidad, la memoria familiar y la tradición.

Asimismo, los días 2,3,4,5 y 6 de marzo, la compañía de danza urbana contemporánea Iron Skulls presentará su espectáculo La Perla actuando cada día en un instituto de cada localidad participante. Como una de las grandes novedades de esta edición, el festival incorpora una programación específica de espectáculos infantiles, ampliando su oferta y consolidando su vocación inclusiva y formativa para todos los públicos. Así los días 3, 4 y 5 en Alcalá de Guadaíra, El Viso del Alcor y Salteras, respectivamente, los alumnos de varios colegios podrán disfrutar de La leyenda de Sally de Baychimo Teatro, mientras que el día 5 en La Rinconada harán lo propio con Estación paraíso de La Maquiné.

Por otro lado, este año tres talleres y algunas masterclass permitirán a los asistentes sumergirse en procesos creativos únicos, donde la interacción con la memoria se convierte en el eje central. La artista Ana Ulloa, tanto en Salteras como en Alcalá de Guadaíra, dirigirá el taller La memoria de los objetos, un taller de mediación artística que explora la memoria de los objetos transformando historias individuales en un legado compartido. Finalmente, el creador escénico, actor y bailarín contemporáneo Marcos Martincano desarrollará un taller en El Viso del Alcor donde se integra teatro, movimiento y narración personal.

En el caso de La Rinconada, el viernes 6 de marzo, a las 17,00 horas en el Craes, la compañía 'El perro azul' ofrecerá una masterclass de teatro gestual, de forma previa a su función. Igualmente, Baychimo Teatro invitará a los más pequeños, a través de un pequeño taller, a descubrir el teatro gracias al juego, la imaginación y la experimentación con el cuerpo, la voz y los objetos.

El cartel de esta edición está firmado por Estudio Carmina, estudio alcalareño dedicado al Diseño Creativo Consciente y especializado en diseño gráfico y diseño web. Sus soluciones se alinean con los principios de sostenibilidad social, ecológica y económica, creando proyectos que buscan generar un impacto positivo. María Ordóñez, CEO de Estudio Carmina, ha enmarcado que en esta nueva edición, el cartel de Transmutaciones "pone el acento en algo muy sencillo: el festival existe porque existe el territorio".