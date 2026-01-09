El presidente de Atlantic Copper eleva su oferta para comprar Cartuja Pickman en Sevilla a la espera del Juzgado

Archivo - El presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo inversor formado por las empresarias chilenas, Gabriela y Paola Luksic, y el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha presentado este jueves una mejora de la oferta económica para la adquisición de la unidad productiva de La Cartuja Pickman en Sevilla.

La nueva cifra asciende a 225.000 euros, junto con asunción de la deuda pendiente con la Seguridad Social y el compromiso de mantener a 30 de los 36 trabajadores con los que cuenta actualmente la compañía, lo que eleva la oferta a 1,6 millones de euros, según han informado los precursores de la oferta.

En paralelo, el grupo inversor ha sellado un acuerdo para la adquisición de las marcas 'La Cartuja de Sevilla' y 'La Cartuja de Sevilla Pickman' con Nox Industrial, así como un acuerdo que permite la opción de alquilar la nave en la que se encuentra la unidad productiva con la sociedad International Crane.

Estos acuerdos se van a materializar si finalmente el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla adjudica al grupo inversor la propiedad de la empresa. Este jueves, 8 de enero, terminaba el plazo para presentar una mejora de los dos ofertas presentadas para la compra, por un lado la mencionada y por otro, una impulsada por el fabricante valenciano de porcenala Porvasal. Fuentes cercanas han indicado a Europa Press que Porvasal no ha presentado una oferta de mejora del precio inicial.

El pasado 9 de octubre se hacía público que la empresa Ultralta había solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla su liquidación definitiva después de "no poder cumplir los acuerdos de pago". Desde entonces, se ha activado el proceso para una posible compra, durante el cual se produjo una paralización para recabar la deuda por cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores.

Los 36 trabajadores de la plantilla están sujetos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero, una fecha que tuvo que ser ampliada debido al retraso en la adjudicación a nueva empresa o la definitiva liquidación.

"EL PROYECTO SE FUNDAMENTA EN LA PERMANENCIA EN SEVILLA"

El grupo inversor ha destacado que el proyecto se fundamenta en "la permanencia y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla". "La ciudad constituye un elemento inseparable de la identidad y el valor de la marca", ha defendido.

Este punto ha hecho que los sindicatos muestren su apoyo a esta oferta para su adjudicación. El secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, ha indicado que los trabajadores "están expectantes" a la espera del auto del Juzgado que formalice la posible compra.

Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Diputación provincial han aprobado declaraciones institucionales de apoyo a la plantilla y poniendo en valor la importancia histórica y económica de la marca para la ciudad. Asimismo, la Junta ha mantenido reuniones periódicas con los trabajadores.

En paralelo, el grupo inversor ha asegurado que ha diseñado un plan de relanzamiento de la compañía, que incluye "la incorporación, a corto plazo, de perfiles directivos en áreas clave y la inversión en una infraestructura industrial moderna que permita dotar a la nueva empresa de competitividad y viabilidad en el menor plazo posible".