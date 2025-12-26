El presidente de Atlantic Copper presenta una oferta por la Cartuja Pickman que "garantiza su actividad en Sevilla"

Archivo - El presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo inversor formado por las empresarias de origen chileno, Gabriela y Paola Luksic, y el presidente de la empresa onubense Atlantic Cooper, Javier Targhetta, ha presentado una oferta para la adquisición de la totalidad de los activos de La Cartuja Pickman, con el objetivo de "garantizar la viabilidad de la actividad y la continuidad de la unidad productiva, así como de la mayor parte de la plantilla".

Según una nota remitida por la entidad, la propuesta "aspira a liderar un plan de expansión nacional e internacional apoyado en el prestigio de la centenaria fábrica de loza". Asimismo, han destacado que la ciudad es un "elemento inseparable de la identidad y el valor de la marca".

La oferta ha sido presentada esta semana en la que se ha cumplido el plazo en el Juzgado de lo Mercantil 3, concretamente el lunes 22 de diciembre, para posibles propuestas. El fondo de inversión ha indicado que "han intentado completar la adquisición de las marcas a la vez que presentaban la oferta", algo "que no ha sido posible por razones ajenas a su voluntad".

Por ello, han asegurado que esperan que la compra se pueda completar "en los próximos días". Ya con las marcas adquiridas, el siguiente paso será "la adquisición de todos los demás activos así como para hacerse cargo de la mayoría de los empleados y de la respectiva deuda con la Seguridad Social".

Según ha publicado Diario de Sevilla, ésta no sería la única oferta presentada por la marca Cartuja Pickman. El fabricante valenciano de porcenala Porvasal se habría interesado en la adquisición, aunque sin trascender más detalles públicos sobre las condiciones de la propuesta. El medio ha señalado la vinculación de esta compañía con la familia Zapata, antigua propietaria de la fábrica.

"UNA OFERTA SÓLIDA Y RIGUROSA"

El fondo de inversión ha subrayado que el objetivo es "mantener a la mayoría de los empleados e iniciar de forma inmediata inversiones en recursos humanos, materiales y maquinaria necesarios para el normal desarrollo de la actividad productiva".

En este sentido, ha indicado que el proyecto incluye la incorporación de perfiles directivos en "áreas clave" y la inversión en una infraestructura industrial "moderna que permita dotar a la nueva compañía de competitividad y viabilidad en el menor plazo posible". Para ello, se "constituiría una nueva sociedad con domicilio social en Sevilla".

"El grupo inversor ha elaborado una oferta sólida y rigurosa, asesorada por firmas de primer nivel y diseñada tras un análisis detallado de la posición de todas las partes implicadas en la resolución de la crisis", ha afirmado.

Por su parte, Javier Targhetta ha señalado el "relanzamiento" de la compañía "no solo busca preservar su legado, sino también fomentar la creación de empleo y fortalecer el tejido empresarial local".

"Este proyecto aspira a reposicionar a la empresa como referente en la producción de loza tanto a nivel nacional como internacional, respetando sus valores históricos y apostando por la innovación y la excelencia", ha subrayado, a la par que ha pedido un "esfuerzo colectivo para el éxito del proyecto".

"SERÍA NUESTRO GORDO DE NAVIDAD"

La continuidad de la marca y la plantilla es la principal aspiración de los sindicatos y las administraciones. Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Diputación provincial han aprobado declaraciones institucionales de apoyo y la Junta ha mantenido reuniones periódicas con los trabajadores.

El secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, ha indicado que los trabajadores "están expectantes" a la espera del auto del Juzgado que formalice la posible compra. "De concretarse la noticia sería nuestro Gordo de Navidad. Recuperar el empleo y la actividad, además de seguir ligada la historia de Sevilla con esta emblemática marca", ha afirmado.

La plantilla espera que se cierre el proceso tras la paralización en los plazos de venta por parte del Juzgado hasta que se tuviera la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa.

Una decisión que ha obligado a extender el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los 36 trabajadores de la compañía. Según un escrito consultado por la agencia, la prórroga se activa hasta el 31 de enero.

El 17 de diciembre, el Juzgado recibía la notificación de la deuda por cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores a subrogar por los ofertantes de la Unidad Productiva de La Cartuja de Sevilla. Según el informe consultado por Europa Press, el importe total es de 673.866,72 euros.

Según las cifras entregadas al Juzgado Mercantil, la empresa cuenta actualmente con activos por valor de 541.246 euros. El documento también recoge que la compañía tiene más de 117.000 piezas en existencias.

El pasado 9 de octubre se hacía público que la empresa Ultralta había solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla su liquidación definitiva después de "no poder cumplir los acuerdos de pago".