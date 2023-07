El presidente de la Diputación se abre a invertir en los barrios de Sevilla capital y a afianzar la marca empresarial

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha afirmado este lunes que "no descarto hacer cosas en los barrios de Sevilla", donde ha reconocido que el organismo provincial "tiene que volver a hacer cosas" ya que la capital tiene "déficit". Al mismo tiempo, ha sostenido que la marca turística de la provincia "está muy desarrollada" por lo que "no hay que hacer grandes impulsos" en esta materia, en contraposición a la marca empresarial, donde ha apuntado que "hay que ampliar Aerópolis y el sector logístico", así como impulsar "un lobby empresarial" para que Sevilla, capital y provincia, atraigan "inversiones" para crear empleo, objetivo sea cual sea la administración que se administre, ha puntualizado.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el flamante mandatario provincial ha insistido en la necesidad de garantizar la "cohesión territorial" de forma que "se viva dignamente en todos los rincones de la provincia". Para ello, se ha mostrado partidario de aplicar políticas de "discriminación positiva para que la gente pueda seguir viviendo en el ámbito rural" con servicios públicos de "excelencia". Además de la capital y el ámbito rural, el también alcalde de La Rinconada ha señalado que apuesta por que la Diputación "lidere el proyecto de la Gran Sevilla".

"Hay un ciudadano metropolitano que no nos hemos inventado los políticos, sino que existe" y para ellos "tenemos que mejorar mucho en los servicios mancomunados". "No es normal --ha relatado-- que en Sevilla haya municipios con problemas de agua; que no hayamos sido capaces de aprobar un plan de residuos más o menos uniforme para la provincia; creo que hay problemas con el Consorcio de Transportes y voy a exigirle a la Junta un buen plan de vivienda pública para consolidar a los jóvenes en los pueblos en los que nacieron".

Para el también secretario general del PSOE de Sevilla, en transporte público hay "un margen de mejora", al igual que en materia de prevención y extinción de incendios hay que analizar la coordinación actual y "pararse a mirar y definir áreas de oportunidad empresarial" con el fin de generar empleo. "Hay muchas cosas que hacer y mi folio en la Diputación está en blanco", por lo que, ha remarcado el presidente, "estoy dispuesto a escribir todo aquello que considere bueno".

En este punto, Javier Fernández ha reconocido que se "abre una etapa" en el organismo supramunicipal en el que "tenemos la necesidad imperiosa de estar permanentemente buscando acuerdos", ya que ha alcanzado la Presidencia de la Diputación con una mayoría simple gracias a los votos del Partido Socialista y el voto en blanco del resto de las fuerzas políticas con representación en el plenario. Fernández se ha mostrado confiado en que el que ha denominado 'Plan Sevilla' "se puede llevar al cien por cien, pero eso no quita que vayamos a estar buscando puntos de encuentro y proyectos que vengan a enriquecerlo". "Nada es innegociable", ha rematado, para sentenciar que se hace necesario "echar una pensada al papel que ha jugado hasta ahora la Diputación", con un presupuesto anual de 535 millones de euros.

De cara al día después del 23 de julio y con el resultado ya en firme de las Elecciones Generales, el presidente de la Diputación hispalense ha subrayado que el Gobierno de España "ha cumplido" y lo que espera es que "se mantenga el mismo ritmo", ya que "no puedo tener más que palabras de agradecimiento" para un Ejecutivo central que "ha sido capaz de poner un euro de cada dos que se invierten en el Metro de Sevilla". "No puedo decir nada del Gobierno de España cuando se está ampliando, con dificultades, el puente del Centenario y no tengo más que valorar que se haya desenterrado el proyecto de la SE-40", ha apostillado.