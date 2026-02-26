El presidente de la Diputación de Sevilla insta a Moreno a una "reunión urgente" para abordar el futuro del IES Híspalis

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, atiende a los medios de comunicación, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha instado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía a mantener una "reunión de urgencia" para abordar el futuro del IES Híspalis, en el barrio sevillano de Pino Montano, con el objetivo de que el Gobierno andaluz "asuma de una vez sus competencias" en este instituto "tras años de desidia".

"Me alegra haber escuchado el discurso de 'amor por lo público' que Moreno ha enarbolado en el Parlamento después de años de dejación de funciones hacia el IES Híspalis y, por eso, espero que me diga día y hora para este encuentro de trabajo", ha asegurado Fernández en un comunicado.

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), criticaba este jueves la "incoherencia" que, en su opinión, protagonizan los socialistas andaluces porque, mientras se les "llena la boca siempre hablando de los servicios públicos", la Diputación, gobernada por el PSOE decide "cerrar" el citado instituto. Moreno realizaba estos comentarios en el transcurso de su réplica a la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, durante la sesión plenaria en la Cámara andaluza.

"La Diputación de Sevilla lleva años asumiendo competencias que son de la Junta y manteniendo íntegramente el centro y su profesorado, un hecho que constituye una anomalía competencial que hay que corregir", ha explicado Fernández. Asimismo, el presidente de la Diputación ha insistido en su propuesta de "ceder a la Junta de Andalucía el edificio para su completa remodelación, ya que estas instalaciones tienen más de 50 años y están muy deterioradas".

Además, ha añadido Fernández, la Diputación está dispuesta a ceder el terreno para que el Gobierno andaluz construya un nuevo instituto. Ambas opciones son "decisión y responsabilidad de Moreno", ha manifestado. "La Diputación está volcada en un proyecto de intervención integral en el Complejo Educativo Pino Montano, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros y transformará este espacio en un polo residencial, deportivo y cultural de referencia para el barrio", ha recordado.

Al respecto, la actuación más importante será la construcción de una nueva residencia universitaria pública de 500 plazas "para cuidar el talento de nuestros jóvenes". Además se dotará al barrio de nuevas instalaciones deportivas, incluyendo una piscina, una biblioteca pública y un edificio polivalente con capacidad para 1.000 personas.

"Para la Diputación de Sevilla, el barrio de Pino Montano es una absoluta prioridad", ha remarcado Fernández. "Moreno puede dar muy pocas lecciones de defensa de los servicios públicos", ha apostillado el presidente del organismo provincial.