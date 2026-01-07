El presidente de la Diputación de Sevilla recibe al hermano mayor de San Bernardo para "reforzar vínculos de vecindad"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, con el hermano mayor de la Hermandad de San Bernardo, José García - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido este miércoles al nuevo hermano mayor de la Hermandad de San Bernardo, José García, acompañado de otros miembros de su junta de gobierno, en un encuentro en el que ambas entidades han reafirmado "sus estrechos lazos de vecindad, historia y colaboración".

Fernández ha remarcado que "la Diputación y la Hermandad de San Bernardo comparten barrio, comparten historia y comparten un propósito: servir a Sevilla y a su gente", según una nota remitida por la institución provincial.

En esta línea, el presidente de la Diputación ha puesto en valor los progrmamas de ayuda de la hermandad que "complementan la acción de las instituciones públicas". Asimismo, ha mostrado su compromiso con la conservación del patrimonio, en referencia a la iniciativa de restaurar el retablo de 'El juicio final', ubicado en la Parroquia de San Bernardo.

En este sentido, Fernández ha destacado que la Diputación también respalda y apoya la conservación del patrimonio "que define la identidad de Sevilla", a través de la colaboración con la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro.