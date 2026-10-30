El presupuesto andaluz de PP y Vox contempla 250 millones y 400.000 euros para las líneas 3 y 2 del Metro de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un convoy del metro, en foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado este viernes su proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, el primero del nuevo gobierno de coalición de PP-A y Vox, que asciende a 54.716,7 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la autonomía. Unas cuentas que contemplan en torno a 133 millones de euros para la ejecución de las obras del Metro de la Línea 3 Norte (132.797.740) y algo más de 2,2 millones (2.216.416) para el tramo Sur. La futura Línea 2 del suburbano también cuenta con 383.934 euros.

Asimismo, el presupuesto recoge un montante de 116.757.412 euros para la Línea 3 Norte, que en este caso correspondería al Gobierno, y como tal aparece reflejado en el mismo, lo que se traduce en un importe total de 250 millones de euros, sumando las aportaciones la Junta y de la Administración General del Estado.

En cuanto al tranvía de Alcalá, se ha presupuestado 5,9 millones de euros para la finalización de dicho proyecto --incluyendo una partida para talleres, cocheras y ramales-- y 560.000 euros para mantenimiento del material rodante del citado transporte, entre otras cantidades destinadas al tranvía, según consta en las cuentas públicas, consultadas por Europa Press. En este apartado de Fomento se contempla también alrededor de un millón de euros (977.468) para el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla.

El presupuesto andaluz también reserva unos 270.730 euros para la adecuación de edificios de la Ciudad de la Justicia, en Palmas Altas, y 120.956 euros para la rehabilitación de la sede judicial de Osuna; un montante de 2.183.081 euros para la rehabilitación del Monasterio de San Isidoro del Campo y una partida de 968.139 euros destinada a vivienda protegida pública para alquiler social.

En lo que a la financiación de las universidades públicas se refieres, se asignan 36 millones de euros para la Universidad de Sevilla (US) y 6,76 millones para la Pablo de Olavide (UPO). El Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados recibirá 29.976 euros.

El presupuesto andaluz en su conjunto crece un 6 por ciento respecto al actual de 2026, lo que supone 3.118,8 millones más.